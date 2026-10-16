Duo Trackpad: iPhone und iPad als Trackpad für den Mac

Mit der App Duo Trackpad lassen sich iPhone und iPad als Trackpad für den Mac verwenden. Dass die App ausgerechnet „Duo Trackpad“ heißt, dürfte kein Zufall sein. Der Entwickler nimmt den Bestellstart des iPhone Duo offenbar zum Anlass, dieses bereits bekannte App-Konzept neu aufzulegen.

Der große Innenbildschirm des iPhone Duo soll sich besonders gut als Ersatz für Apples Magic Trackpad eignen. Wobei sich natürlich die Frage stellt, ob jemand, der 2.300 Euro und mehr für ein Smartphone aufbringt, nicht noch 111 Euro für das Original-Trackpad von Apple übrig hat.

Apples Trackpad-Gesten auf dem iPhone

Die App verwandelt den Bildschirm von iPhone und iPad in eine berührungsempfindliche Eingabefläche, über die sich der Mauszeiger steuern lässt. Die Bedienung orientiert sich an den Funktionen eines regulären Apple-Trackpads.

Mit einem Finger lässt sich der Mauszeiger bewegen, zwei Finger ermöglichen das Scrollen oder einen Rechtsklick. Auch das Verschieben von Fenstern mit drei Fingern und der Wechsel zwischen verschiedenen Schreibtischen werden unterstützt.

Mit weiteren Gesten lässt sich die Fensterübersicht Mission Control aufrufen oder zwischen geöffneten Anwendungen wechseln. In kompatiblen Programmen kann man zudem mit zwei Fingern die Ansicht vergrößern oder verkleinern.

Touchscreen als Mausersatz

Die Eingabefläche lässt sich flexibel anpassen. Neben der Geschwindigkeit des Mauszeigers und dem Scrollverhalten können Nutzer auch die Darstellung verändern. Bei Bedarf lassen sich separate Schaltflächen für die linke und rechte Maustaste einblenden. Für die Gestaltung der Eingabefläche stehen verschiedene Designs zur Auswahl, die beispielsweise Aluminium, Leder oder Stoff nachempfunden sind.

Duo Trackpad setzt mindestens iOS 26 beziehungsweise iPadOS 26 und macOS 26 voraus. Die Anwendung muss sowohl auf dem Mobilgerät als auch auf dem Mac installiert werden. Zudem müssen beide Geräte mit demselben iCloud-Konto angemeldet sein.

Premium-Abo mit stolzem Wochenpreis

Die App kann kostenlos geladen und mit eingeschränktem Funktionsumfang verwendet werden. Um alle unterstützten Gesten zu verwenden, ist allerdings ein Premium-Abo für 3,99 Euro pro Woche oder 17,99 Euro pro Jahr erforderlich.