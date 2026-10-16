GL.iNet Slate 7 Pro: Wi-Fi-7-Reiserouter mit Touchscreen

Der Netzwerkausrüster GL.iNet bietet seinen neuen Reiserouter Slate 7 Pro jetzt auch in Deutschland an. Das Gerät ist eine aufgebohrte Variante des bereits erhältlichen Slate 7 und unterstützt neben den Frequenzbereichen 2,4 und 5 GHz auch das 6-GHz-Band. Der Slate 7 Pro wird zum Preis von 247,99 Euro über Amazon vertrieben.

Reiserouter wie der Slate 7 Pro sind praktisch, wenn man unterwegs mehrere Geräte mit dem Internet verbinden will. Beispielsweise lässt sich damit die Internetverbindung eines Hotels auf mehrere Geräte verteilen. Diese verbinden sich dann nicht direkt mit dem Hotel-WLAN, sondern mit einem eigenen, vom Router bereitgestellten Funknetz. Über eine verschlüsselte VPN-Verbindung lässt sich zudem auf das heimische Netzwerk zugreifen.

Drei Frequenzbänder und Touchscreen

Der Slate 7 Pro unterstützt Wi-Fi 7 und kann die Frequenzbereiche 2,4, 5 und 6 GHz gleichzeitig nutzen. Theoretisch soll sich so laut GL.iNet eine kombinierte Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s erreichen lassen.

Für die Bedienung steht ein integrierter Touchscreen mit 2,8 Zoll Bildschirmdiagonale zur Verfügung. Darüber können Nutzer unter anderem den Verbindungsstatus überprüfen, VPN-Profile wechseln und WLAN-Zugangsdaten per QR-Code weitergeben. Auch grundlegende Netzwerkeinstellungen können direkt am Gerät vorgenommen werden, ohne dass dafür ein Smartphone oder ein Computer benötigt wird.

VPN-Verbindungen mit bis zu 1.100 Mbit/s

Für verschlüsselte Verbindungen unterstützt der Router die VPN-Protokolle WireGuard und OpenVPN mit Übertragungsraten von bis zu 1.100 Mbit/s. Darüber hinaus verfügt der Slate 7 Pro über Funktionen zur Analyse des Netzwerkverkehrs. Damit sollen sich beispielsweise schädliche Verbindungen erkennen und blockieren lassen. Nutzer können zudem gezielt bestimmte Anwendungen, Internetadressen oder IP-Adressen sperren.

Damit VPN-Verbindungen von Netzwerkbetreibern nicht ohne Weiteres als solche erkannt werden, kann der Router den verschlüsselten Datenverkehr zusätzlich verschleiern. Dies kann insbesondere in Netzwerken hilfreich sein, in denen VPN-Verbindungen eingeschränkt oder gezielt ausgebremst werden.

Der GL.iNet Slate 7 Pro wird über USB-C mit Strom versorgt. Rückseitig stehen zwei Ethernet-Anschlüsse mit jeweils 2,5 Gbit/s sowie ein USB-C-Datenanschluss zur Verfügung.