Du dachtest, USB-C ist nur für Handys? Dieses E-Bike lacht dich aus

Ampler Bikes hat mit den Modellen Nova und Nova Pro zwei neue E-Bikes im Programm, deren Akkus man über einen gewöhnlichen USB-C-Anschluss aufladen kann. Doch damit nicht genug, denn umgekehrt lässt sich dieser Anschluss auch dazu nutzen, sein iPhone oder MacBook unterwegs mit Strom zu versorgen.

Was zunächst ein wenig nach einem Aprilscherz klingt, entpuppt sich als durchdachtes und sinnvolles Konzept. So setzt Ampler nicht wie andere Hersteller auf ein proprietäres Konzept, sondern macht sich die Tatsache zunutze, dass USB-C eine standardisierte Verbindung zur Stromversorgung ist.

Die E-Bikes haben eine USB-C-Buchse in den Rahmen integriert und lassen sich mit einem herkömmlichen 140-Watt-Netzteil aufladen. Die hierfür benötigten Zeiten sind durchaus akzeptabel, so sollen zweieinhalb Stunden genügen, um die meisten täglichen Strecken zu absolvieren. Eine komplette Ladung lässt sich laut Hersteller in dreieinhalb Stunden bewerkstelligen. Die Reichweite wird vom Hersteller mit einem Entfernungsbereich von 50 bis 100 Kilometern angegeben.

Allrounder oder Stadtrad

Die beiden neuen Modelle unterscheiden sich vor allem beim Blick auf die Sitzposition und die verbaute Schaltung. Das zum Preis von 2.990 Euro angebotene Ampler Nova zielt auf Radfahrer im städtischen Umfeld ab und ist mit einer 9-Gang-Schaltung von MicroSHIFT ausgestattet. Bei dem für 3.490 Euro erhältlichen Ampler Nova Pro ist eine 10-Gang-Schaltung vom Typ Shimano Deore Singlespeed Carbon CDX verbaut und der Hersteller vermarktet das Rad als auch für längere Fahrten geeigneten Allrounder.

Ampler zufolge wurde beim Design der Geräte Wert darauf gelegt, vielseitige Ausstattungsvarianten und möglichst unkomplizierte Reparaturen zu ermöglichen. Die Fahrräder sollen sich problemlos um Anhänger, Körbe, Kindersitze oder Tragetaschen erweitern oder mit anderen Sätteln und Lenkern ausstatten lassen.

Ampler-Showroom in Berlin

Eine Übersicht der Vertragswerkstätten von Ampler findet ihr hier. Zudem betreibt Ampler ein Ladengeschäft in Berlin.