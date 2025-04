Wir haben einen Tag lang absurde Headlines geschrieben und überlebt. Gerade so

So. Wir machen jetzt Feierabend und lassen damit auch diese völlig beschränkten Überschriften hinter uns. Der heutige 1. April war ein willkommener Anlass, diesen Quatsch mal auszuprobieren und ehrlich gesagt mussten wir selbst über die Ergebnisse schmunzeln.

Mit der Art und Weise, wie wir uns die Berichterstattung auf ifun.de und iphone-ticker.de vorstellen, hat das aber definitiv nichts zu tun. Von daher müsst ihr nicht befürchten, dass es morgen in diesem Stil weitergeht. Damit verbunden auch gleich ein Dankeschön an alle, die den Spaß mitgemacht haben oder das Ganze zumindest mit Würde ertragen haben.

Zum Glück wird das nicht einfach so hingenommen

Und ganz ehrlich: Über die zahlreichen kritischen und entrüsteten Stimmen, die wir in Form von Kommentaren oder E-Mail-Zuschriften vernommen haben, freuen wir uns ganz besonders. Es scheint in der Tat noch jede Menge Menschen zu geben, die eine zielgerichtete Informationsvermittlung einer solchen Bettelei um Klicks vorziehen.

Diesen Grundsatz wollen wir auch in Zukunft beibehalten und soweit möglich die Überschriften so gestalten, dass man darüber als Nutzer darauf basierend entscheiden kann, ob es sich lohnt, den kompletten Beitrag zu lesen. Wir wissen, dass dies nicht immer gelingt, denn gleichzeitig will man die Überschriften auch möglichst prägnant und knapp gestalten.

Feedback ist immer willkommen

In der Praxis ist das dann oft einfacher als man denkt und nicht selten kommt es vor, dass man nach einem zweiten Blick auf die bereits veröffentlichte Überschrift schnell nochmal nachbessert. Das Gleiche gilt für mitunter peinliche Schreibfehler, die man – selbst wenn die Buchstaben noch so groß sind – weil man weiß, wie es eigentlich heißen sollte, schlichtweg übersieht. Daher freuen wir uns immer über einen freundlichen Hinweis darauf und versuchen auch, die Korrekturen schnellstmöglich umzusetzen. Hierfür erreicht man uns am besten über die Funktion „Fehler melden“ oder eine einfache E-Mail.