Dieses Dock für den Mac mini M4 hat mehr Anschlüsse als dein soziales Leben

UGREEN hat ein Dock für den neuen Mac mini M4 im Programm, das jetzt auch in Deutschland erhältlich ist. Der „Untersetzer“ passt sich nahtlos an die Form des Computers an und erweitert diesen um Kartenleser, USB-Anschlüsse und einen SSD-Steckplatz.

Mit einem Einführungspreis von 79,99 Euro ist das neue Dock von UGREEN ein ganzes Stück günstiger und bietet mehr Verbindungsmöglichkeiten als das vergleichbare und ebenfalls erst seit kurzer Zeit in Deutschland erhältliche Mac-mini-Dock von Satechi.

Das UGREEN-Dock für den Mac mini M4 verfügt über ein festes Verbindungskabel, das bei der Standardversion des Mac mini mit Thunderbolt 4 oder mit dem Thunderbolt-5-Anschluss der Pro-Version des Rechners verbunden wird. Das Dock stellt dann auf der Rückseite jeweils drei Anschlüsse für USB-A und USB-C sowie zwei weitere USB-A-Anschlüsse an der Gerätefront zur Verfügung.

Ergänzend hat UGREEN an der Vorderseite der Mac-mini-Erweiterung zwei Lesegeräte für Speicherkarten in den Formaten SD und Micro-SD verbaut. Zudem findet sich im Inneren des Mac-mini-Docks von UGREEN noch ein Steckplatz für eine Speichererweiterung. Laut Hersteller werden hier SSDs vom Typ M.2 NVMe mit M-Key in vier verschiedenen Größen unterstützt, um größtmögliche Flexibilität und eine maximale Kapazität von 8 TB zu ermöglichen. Die SSDs werden hinter einer Abdeckplatte im Inneren des Gehäuses verbaut.

Aussparung für Ein-Aus-Schalter integriert

UGREEN zufolge fügt sich das neue Dock als Sockel für den Mac mini M4 passgenau unter das Gerät. Eine rutschfeste Silikonbasis soll für sicheren Stand sorgen.

Der Hersteller hat auch bedacht, dass Apple den Ein-Aus-Schalter beim neuen Mac mini an die Unterseite des Geräts verlegt hat und rückseitig eine Aussparung integriert, mit deren Hilfe man den Schalter problemlos erreicht.

Regulär liegt der Preis für das UGREEN-Dock bei 99,99 Euro. Achtet auf den aktuell verfügbaren Rabattcoupon über 20 Euro und prüft wie immer auch den Endpreis bei Kaufabschluss.