Dropzone 5: Mehr Flexibilität bei Rastern und Kategorien

Die Mac-Anwendung Dropzone steht in einer neuen Hauptversion bereit. Mit der Veröffentlichung von Dropzone 5 erhält das Programm mehrere neue Funktionen sowie eine umfassend überarbeitete Benutzeroberfläche, die an macOS Tahoe angepasst ist.

Eine zentrale Neuerung ist die Möglichkeit, in Dropzone unterschiedliche Arbeitsbereiche zu verwalten. Nutzer können die in der App verfügbaren Programme und Aktionen in mehrere Raster aufteilen und unterschiedlichen Arbeitsbereichen zuordnen. So lässt sich etwa ein Hauptraster für häufig genutzte Programme und Ordner einrichten, während andere Raster für spezielle Aufgaben optimiert werden können.

Raster lassen sich flexibel anpassen

Auch der Inhalt der Raster ist flexibel anpassbar. Im Gegensatz zu den bislang fest vorgegebenen Kategorien haben Nutzer mit Dropzone 5 die Möglichkeit, beliebig eigene Kategorien zu erstellen, zu verschieben und neu anzuordnen. Laut dem Entwickler sollen sich Arbeitsabläufe so noch individueller strukturieren lassen.

Raster und Kategorien lassen sich beispielsweise per Drag-and-drop neu sortieren und einzelne Aktionen oder Elemente über ein Kontextmenü in ein anderes Raster verschieben. Die Größe eines Rasters wird in den allgemeinen Einstellungen definiert und separat für jedes Raster gespeichert.

Funktionsüberblick im Video

Schaut euch dazu auch das folgende Video an. Darin wird nicht nur der Umgang mit den Rastern gezeigt, sondern auch die grundlegenden Funktionen der App erläutert.

Dropzone 5 ergänzt auch die mit macOS Tahoe eingeführte Möglichkeit, Ordner mit eigenen Farben, Symbolen oder Emojis zu versehen. Diese Anpassungen am Erscheinungsbild der Ordner werden übernommen und auch in der über die Menüleiste erreichbaren Ansicht angezeigt.

Upgrade für Bestandskunden günstiger

Dropzone lässt sich wie gewohnt direkt über den Entwickler oder den Mac App Store beziehen. Anlässlich der Aktualisierung gibt es die App aktuell zum Preis von 21,59 Euro. Bestandskunden erhalten ein vergünstigtes Upgrade auf die neue Version. Abonnenten der Software-Flatrate Setapp können auch Dropzone 5 ohne weitere Kosten verwenden.