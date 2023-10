DriftDesk-Ständer bringt das Notebook auf 60 Zentimeter Höhe

Während es gewöhnliche Notebook-Ständer mittlerweile in den verschiedensten Formen und Ausführungen gibt, schwebt es Stephen Krain vor, mit seiner Konstruktion zugleich einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu ersetzen. Der Mitinhaber einer Werbeagentur sucht auf Kickstarter noch finanzielle Unterstützer für sein Projekt „DriftDesk: Portable Laptop Stand-to-Standing Desk“.

Dank seiner Klappkonstruktion und einem Gewicht von maximal eineinhalb Kilogramm lässt sich der DriftDesk-Ständer auch unterwegs verwenden und soll somit nicht nur zuhause, sondern quasi an beliebigen Orten die Möglichkeit bieten in unterschiedlichen und gesunden Positionen am Notebook zu arbeiten – neugierige oder auch ungläubige Blicke der Mitmenschen sind dabei dann vermutlich eine Gratis-Beigabe.

Mithilfe der Konstruktion aus Aluminium lässt sich ein aufgelegtes Notebook um bis zu 60 Zentimeter anheben, auch dann noch ergonomisches Arbeiten ermöglichen sollte, wenn man an einem gewöhnlichen Café-Tisch steht. Die robuste Bauweise soll dabei auch sicherstellen, dass der Ständer mitsamt dem aufgelegten Notebook nicht umkippt, sobald man gegen den Tisch rempelt.

Wer sein Notebook mit einer externen Tastatur und Maus bedient, hat die Möglichkeit, eine Etage unter dem Computer eine passende Halterung mit Mausbedienfläche einzuklinken.

Der Beschreibung auf Kickstarter zufolge handelt es sich bei der DriftDesk-Kampagne keinesfalls um einen Blindflug. Bereits mehrere Monate vor dem Start der Aktion habe man die ersten Prototypen an ausgewählte und besonders aktive Anwender verteilt und im Rahmen von deren Erfahrungsberichten überwältigend positives Feedback erhalten.

Bei Kickstarter ist die DriftDesk-Kampagne noch bis nächste Woche aktiv. Vorbesteller können den Notebookständer dort zu Preisen ab 94 Euro reservieren. Die Auslieferung soll bereits vom kommenden Monat an erfolgen.