Dreo: TurboPoly-Ventilator erhält Matter per Firmware-Update

Als Dreo den Standventilator TurboPoly 765S Ende April Juni vorgestellt hat und wenig später auf den Markt brachte, fehlte eine Funktion, die der Hersteller zuvor angekündigt hatte. Die Unterstützung des Smart-Home-Standards Matter war zum Verkaufsstart noch nicht verfügbar und sollte erst zu einem späteren Zeitpunkt per Softwareupdate nachgereicht werden. Dieses Update steht nun bereit.

Nach der Installation der neuen Firmware lässt sich der Ventilator in alle Smart-Home-Plattformen integrieren, die Matter unterstützen. Dazu zählen unter anderem Apple Home und Amazon Alexa. Die Einrichtung erfolgt über den einheitlichen Matter-Standard, der Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander verbinden soll.

Lokale Steuerung und zusätzliche Funktionen

Über Matter stehen die grundlegenden Funktionen des Ventilators auch ohne eine Verbindung zu den Cloud-Diensten des Herstellers zur Verfügung. Nutzer können den TurboPoly 765S damit in Automationen einbinden oder gemeinsam mit anderen Matter-Geräten steuern.

Wer den Ventilator mit Home Assistant betreibt, erhält laut Dreo zusätzlich Zugriff auf eine spezielle Integration, die erweiterte Automatisierungen ermöglicht. Einige Funktionen bleiben allerdings weiterhin der Dreo-App vorbehalten. Dazu zählen unter anderem die dreidimensionale Oszillation sowie MotionSync. Dabei passt der Ventilator seine Luftführung automatisch an Bewegungen im Raum an.

Unabhängig von der Smart-Home-Anbindung lässt sich der TurboPoly 765S auch weiterhin direkt am Gerät, mit der beiliegenden Fernbedienung oder über die Hersteller-App bedienen.

Erweiterte Steuerung ergänzt die vorhandene Hardware

Der Ventilator selbst kombiniert ein Stand- und Tischgerät in einem. Wie bereits bei unserer Vorstellung beschrieben, lässt sich der Luftauslass horizontal um 150 Grad und vertikal um 100 Grad schwenken. Zudem bietet das Gerät sechs Betriebsmodi und zwölf Geschwindigkeitsstufen. Die vom Hersteller angegebene Mindestlautstärke liegt bei 20 Dezibel.

Mit dem jetzt veröffentlichten Firmware-Update erfüllt Dreo die bereits zum Verkaufsstart angekündigte Matter-Unterstützung und macht den TurboPoly 765S zum ersten eigenen Produkt mit nativer Integration des herstellerübergreifenden Smart-Home-Standards.