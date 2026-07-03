ifun.de — Apple News seit 2001. 46 593 Artikel

Smart-Home-Anbindung jetzt verfügbar

Dreo: TurboPoly-Ventilator erhält Matter per Firmware-Update
Artikel auf Mastodon teilen.
4 Kommentare 4

Als Dreo den Standventilator TurboPoly 765S Ende April Juni vorgestellt hat und wenig später auf den Markt brachte, fehlte eine Funktion, die der Hersteller zuvor angekündigt hatte. Die Unterstützung des Smart-Home-Standards Matter war zum Verkaufsstart noch nicht verfügbar und sollte erst zu einem späteren Zeitpunkt per Softwareupdate nachgereicht werden. Dieses Update steht nun bereit.

Dreo App Ventilator

Nach der Installation der neuen Firmware lässt sich der Ventilator in alle Smart-Home-Plattformen integrieren, die Matter unterstützen. Dazu zählen unter anderem Apple Home und Amazon Alexa. Die Einrichtung erfolgt über den einheitlichen Matter-Standard, der Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander verbinden soll.

Lokale Steuerung und zusätzliche Funktionen

Über Matter stehen die grundlegenden Funktionen des Ventilators auch ohne eine Verbindung zu den Cloud-Diensten des Herstellers zur Verfügung. Nutzer können den TurboPoly 765S damit in Automationen einbinden oder gemeinsam mit anderen Matter-Geräten steuern.

Dreo Turbopoly 765s 1

Wer den Ventilator mit Home Assistant betreibt, erhält laut Dreo zusätzlich Zugriff auf eine spezielle Integration, die erweiterte Automatisierungen ermöglicht. Einige Funktionen bleiben allerdings weiterhin der Dreo-App vorbehalten. Dazu zählen unter anderem die dreidimensionale Oszillation sowie MotionSync. Dabei passt der Ventilator seine Luftführung automatisch an Bewegungen im Raum an.

Dreo Bento Ventilator

Unabhängig von der Smart-Home-Anbindung lässt sich der TurboPoly 765S auch weiterhin direkt am Gerät, mit der beiliegenden Fernbedienung oder über die Hersteller-App bedienen.

Erweiterte Steuerung ergänzt die vorhandene Hardware

Der Ventilator selbst kombiniert ein Stand- und Tischgerät in einem. Wie bereits bei unserer Vorstellung beschrieben, lässt sich der Luftauslass horizontal um 150 Grad und vertikal um 100 Grad schwenken. Zudem bietet das Gerät sechs Betriebsmodi und zwölf Geschwindigkeitsstufen. Die vom Hersteller angegebene Mindestlautstärke liegt bei 20 Dezibel.

Mit dem jetzt veröffentlichten Firmware-Update erfüllt Dreo die bereits zum Verkaufsstart angekündigte Matter-Unterstützung und macht den TurboPoly 765S zum ersten eigenen Produkt mit nativer Integration des herstellerübergreifenden Smart-Home-Standards.

Produkthinweis
DREO Smart-Ventilator fürs Schlafzimmer, Standventilator，150°+100° omnidirektionaler Oszillation, 36,6 m... 189,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
03. Juli 2026 um 12:56 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Gar nicht mal so schön. :-)
    Schade, dass Xiaomi Matter nicht integriert.

  • Ich hatte vor zwei Wochen den GoveeLife Turmventilator mit Matter bei uns Zuhause, die Umsetzung mit Matter war allerdings eine Katastrophe. Lies sich kaum einbinden, eingebunden dann gar nicht steuern. Sehr Schade, der Markt für Ventilatoren mit Matter und/oder Thread ist weiterhin sehr eingeschränkt. Dieses Modell ist auch nicht das, was ich gesucht habe. Hätte lieber einen Turm oder Boxventilator

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46593 Artikel in den vergangenen 9019 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven