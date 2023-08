Apple M3: Der starke Max und die möglichen Kandidaten

Wie die vorangegangenen Chips vom Typ M1 und M2 soll auch Apples M3-Prozessor wieder in mehreren Konfigurationen erhältlich sein. Neben dem M3 werden ein M3 Pro und ein M3 Max erwartet, ein M3 Ultra gilt ebenfalls als gesetzt, taucht derzeit aber noch nicht in den Testläufen Cupertinos auf.

Bekommt ihr ohne nachzuschauen zusammen, welche Prozessoren Apple aktuell in welchen Modellen des MacBook-Lineups verbaut hat? Vom klassischen M1 bis hin zum M2 Ultra werden aktuell fünf unterschiedliche Apple-Prozessoren in neuen Macs verkauft.

Insert

You are going to send email to