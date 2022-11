Dongle integriert: 65-Watt-Netzteil kombiniert USB und HDMI-Ausgabe

Über den HDMI-Port werden Videosignale mit einer Auflösung von bis zu 4K (3840×2160) bei einer Bildwiederholrate von 60Hz ausgegeben. Das Netzteil agiert dabei wie eines der zahlreichen USB-C-Docks und muss zum Einsatz der Datenübertragung, also etwa um einen herkömmlichen USB-Stick mit dem Mac zu verbinden, nicht mal in eine Steckdose gesteckt werden, sondern absolviert diese Aufgabe auch im passiven Modus.

So integriert das 65-Watt-Netzteil zum einen einen USB-C-Port, der bis zu 65 Watt Ladeleistung per Power-Delivery-Standard zur Verfügung stellt und damit ordentlich gerüstet ist, um MacBook Air und MacBook Pro mit Strom zu versorgen. Zum anderen sind auch eine reguläre USB-A-Buchse und ein HDMI-Steckplatz in das GaN-Netzteil integriert, das die Videoausgabe von MacBook und iPad ermöglicht.

Insert

You are going to send email to