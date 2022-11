macOS Ventura: Auch Netzwerkumgebungen nur noch per Terminal

Die Netzwerkumgebungen gaben Anwendern die Möglichkeit unterschiedliche Netzwerk-Konfigurationen vorzubereiten und zwischen diesen, in Abhängigkeit vom aktuellen Aufenthaltsort hin und her zu schalten. Praktisch war dies etwa um einen Satz DNS-, VPN und IP-Konfigurationen für das Büro und einen Satz für das Heimnetz zu definieren. Je nachdem wo gerade das MacBook aufgeklappt wurde, wählte man die vorbereiteten Konfigurationen und musste diese nicht bei jedem Login erneut durchführen.

Und nicht nur der Zeitplan muss in den Systemeinstellungen von macOS Ventura gesucht werden. Auch die „Netzwerkumgebungen“ , die lange Zeit im Bereich „Netzwerk“ der „Systemeinstellungen“ konfiguriert werden konnten, lassen sich unter macOS Ventura nicht mehr bequem zusammenstellen, sondern müssen fortan mühselig in der Kommandozeile des Terminals zusammengestellt werden.

Über diesen ließen sich in vorangegangenen Versionen des Mac-Betriebssystems Zeiten festlegen, zu denen der eigene Rechner aufwachen beziehungsweise sich in den Standby-Betrieb versetzen sollte. Über den Bereich der Batterie-Konfiguration in den alten Systemeinstellungen erreichbar, konnten Anwender hier fixe Tageszeiten definieren, zu denen sich der Rechner (bei vorhandener Stromversorgung) arbeitsbereit aktivierte oder in die Nachtruhe abtauchte.

Erst kürzlich haben wir auf ifun.de auf eine Regression des neuesten Mac-Betriebssystems hingewiesen , was das Festlegen von Aufwach- und Schlafenszeiten für stationäre Rechner angeht. In den neugestalteten Systemeinstellungen hat Apple mit der Freigabe von macOS Ventura den sogenannten „Zeitplan“ entfernt.

