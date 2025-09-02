KI-Funktionen für besseres Bild
Dolby Vision 2 soll die Nachfolge von Standard-HDR antreten
Mehr als zehn Jahre nach der Einführung von Dolby Vision hat Dolby die nächste Version seines HDR-Formats präsentiert. Dolby Vision 2 soll über die Optimierung von Helligkeit und Farbdarstellung hinausgehen und zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten bieten. Laut Hersteller soll damit eine neue Entwicklungsstufe im Bereich HDR erreicht werden.
Auch bei Dolby Vision 2 nimmt die Integration von künstlicher Intelligenz eine zentrale Rolle ein. Das Ganze heißt hier „Content Intelligence“ und soll die Basis dafür schaffen, die Inhalte für das jeweilige Betrachtungsgerät und dessen Umgebung zu optimieren.
Eine der KI-Funktionen nennt sich „Precision Black“ und sorgt laut Dolby dafür, dass dunkle Szenen klarer wiedergegeben werden, ohne die gestalterische Absicht der Produzenten zu verändern. Dadurch soll das häufige Empfinden, bestimmte Inhalte wirkten zu dunkel, verringert werden. Die Funktion „Light Sense“ passt die Bildqualität an die jeweilige Umgebung an und berücksichtigt dabei sowohl die aktuelle Lichtsituation im Raum als auch Referenzdaten aus dem Quellmaterial. Darüber hinaus sollen spezielle Anpassungen die Darstellung von Sportübertragungen und Videospielen verbessern. Hier kommen unter anderem neue Verfahren zur Bewegungsdarstellung zum Einsatz.
Darauf aufbauend führt Dolby Vision 2 ein neues Tone-Mapping-Verfahren ein, das die Vorteile moderner TV-Geräte bestmöglich nutzen soll. Beispielsweise seien die Bildschirme heller und farbenfroher. Bidirektionales Tone Mapping soll in Verbindung mit Hochleistungsfernsehern die Möglichkeit schaffen, eine höhere Helligkeit, einen schärferen Kontrast und tief gesättigte Farben zu liefern und gleichzeitig die kreative Vision des Künstlers zu bewahren.
Max-Variante für Top-Fernseher
Dolby Vision 2 soll von den TV-Herstellern in zwei verschiedenen Varianten integriert werden. Die Standardvariante Dolby Vision 2 richtet sich an Fernseher im Mainstream-Segment. Mithilfe einer neuen Dolby Image Engine und den Content-Intelligence-Funktionen soll die Bildqualität deutlich verbessert werden. Dolby Vision 2 Max ist für besonders leistungsstarke Fernseher vorgesehen und soll den Leistungsumfang dieser Displays unter anderem mithilfe von zusätzlichen Premium-Funktionen voll ausschöpfen.
Aber natürlich nicht für bestehende Fernseher. Man muss einen neuen TV kaufen.
Natürlich nicht, wäre zwar machbar, aber es ist natürlich besser das unwort KI drauf zu kleben, so hat man einen Grund, Menschen zu neuen Geräten anzulocken…
Wie soll das auch gehen?
Verstehe ich auch nicht die Aussage
Naja wenn du einen neuen Lg oled hast, hat er doch alle Sensoren etc um diese Analyse zu bewerkstelligen. Dolby Vision ist zu 99% Software. Das war doch mit den ganzen Dolby Vision Versionen auch so.
Glaubt ihr die 2025er flagship – Modelle bekommen ein ggf. kostenpflichtiges Update?
Nein, definitiv nicht.
Die Macher der Inhalte sind nach wie vor dabei zu versuchen herauszufinden, wie sie Dolby Vision 1 tatsächlich zu einem Vorteil nutzen können. Bislang weitesgehend erfolglos. Und nun kommt der Nachfolger. Das ist doch schön. Aber gut, dass man das größte Problem erkannt hat: Szenen, in denen man die Schauspieler bestenfalls an der Stimme erkennen kann. Ich bin aber ganz sicher, dass die Macher auch hier einen Weg finden werden Scherenschnitte abzubilden. Oder um es zusammenzufassen: weder 4K noch HDR hat bei Serien und Filmen irgendeinen erkennbaren Vorteil gebracht. In der Regel ist das Gegenteil der Fall. Komischerweise ist das bei Spielen ganz anders. Da spielt Dolby Vision aber auch quasi keine Rolle. HDR 10 tut es da offensichtlich auch.
3D hat(te) den größeren mehrwert als HDR
Das ist aber auch nur deine Meinung. Empfehlung? Stelle dein Wiedergabegerät vernünftig ein!
Ich kann auf meinem schnöden LG OLED C3 sehr gut die Vorteile der HDR Formate erkennen, bis runter in dunkle Bildinhalte, gar Details wie Schauspieler sind bestens zu erkennen. Und vermutlich geht es da nicht nur mir so.
Wenn du keinen Vorteil von Dolby Vision und HDR erkennst, solltest du deinen TV Hersteller oder deinen Augenarzt wechseln!
An deiner Stelle würde ich mal die Einstellungen im TV überprüfen. Das was du beschreibst, habe ich noch nicht erlebt.. Ich glaube eher an den Fehler F40…
Erstmal für 5K einen neuen Flagship TV kaufen damit man sich die 3 Filme und eine Serie damit anschauen kann. Bei HDR ist es inzwischen so ein Wildwuchs das ich inzwischen eh alles in SDR gucke weil selbst wenn TV und die Medien das gleiche Format sprechen funktionierts nur selten so das ich irgendwie nen merklichen Mehrwert sehe.
Warte ja bloß noch drauf das jeder Streaminganbieter sein eigenen HDR Standard zusätzlich noch auf den Markt schmeißt. Und nur immer 1-2 TV Hersteller diesen unterstützen dann brauch ich zu den 35 streamingdiensten auch gleich noch 20 TV Geräte /s
Panasonic kaufen und fertig. HDR10+ und Dolby Vision beides an Bord.
Jetzt wird interessant werden, ob der neue Apple TV dies schon Wiedergeben kann. Oder erst die übernächste Version.
na klar… wenn KI automatisiert Bildmaterial „optimiert“ kommt sowas bei rum wie auf youtube, wie dort zu Testzwecken bei shorts angewendet wird.
Ich ahne schlimmes. KI setzt sich über künstlerische Entscheidung der Belichtung oder Filmkornverwendung hinweg und bügelt alles glatt, um einen cleanen look zu erzeugen.
Oder wie will man sicherstellen, dass die visuelle Intention von REgisseuren erhalten bleibt, wenn KI automatisiert drauf angesetzt wird?
Ich halte ja schon die per default eingeschalteten Algorithmen bei heutigen Fernsehern für Verschlimmbesserer, die von soap Modus bis schlechtes tone mapping alles abdecken…
noch mehr Automatismen will man eigentlich nicht, vor allem wenn sie in einem grundsätzlichen TEchnologieaspekt wie einer HDR Art daherkomen, die man dann nicht abwählen kann, ohne auf den größeren Farbraum zu verzichten.
Bei meinem 24er LG OLD musste ich alle ‚KI‘ funktionen deaktivieren. Ich empfand sowohl KI Bild als auch KI Ton fürchterlich. Ich will auch nicht, daß der Fernseher anfängt Filme zu verändern.