Dolby Vision 2 soll die Nachfolge von Standard-HDR antreten

Mehr als zehn Jahre nach der Einführung von Dolby Vision hat Dolby die nächste Version seines HDR-Formats präsentiert. Dolby Vision 2 soll über die Optimierung von Helligkeit und Farbdarstellung hinausgehen und zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten bieten. Laut Hersteller soll damit eine neue Entwicklungsstufe im Bereich HDR erreicht werden.

Auch bei Dolby Vision 2 nimmt die Integration von künstlicher Intelligenz eine zentrale Rolle ein. Das Ganze heißt hier „Content Intelligence“ und soll die Basis dafür schaffen, die Inhalte für das jeweilige Betrachtungsgerät und dessen Umgebung zu optimieren.

KI-Funktionen für besseres Bild

Eine der KI-Funktionen nennt sich „Precision Black“ und sorgt laut Dolby dafür, dass dunkle Szenen klarer wiedergegeben werden, ohne die gestalterische Absicht der Produzenten zu verändern. Dadurch soll das häufige Empfinden, bestimmte Inhalte wirkten zu dunkel, verringert werden. Die Funktion „Light Sense“ passt die Bildqualität an die jeweilige Umgebung an und berücksichtigt dabei sowohl die aktuelle Lichtsituation im Raum als auch Referenzdaten aus dem Quellmaterial. Darüber hinaus sollen spezielle Anpassungen die Darstellung von Sportübertragungen und Videospielen verbessern. Hier kommen unter anderem neue Verfahren zur Bewegungsdarstellung zum Einsatz.

Darauf aufbauend führt Dolby Vision 2 ein neues Tone-Mapping-Verfahren ein, das die Vorteile moderner TV-Geräte bestmöglich nutzen soll. Beispielsweise seien die Bildschirme heller und farbenfroher. Bidirektionales Tone Mapping soll in Verbindung mit Hochleistungsfernsehern die Möglichkeit schaffen, eine höhere Helligkeit, einen schärferen Kontrast und tief gesättigte Farben zu liefern und gleichzeitig die kreative Vision des Künstlers zu bewahren.

Max-Variante für Top-Fernseher

Dolby Vision 2 soll von den TV-Herstellern in zwei verschiedenen Varianten integriert werden. Die Standardvariante Dolby Vision 2 richtet sich an Fernseher im Mainstream-Segment. Mithilfe einer neuen Dolby Image Engine und den Content-Intelligence-Funktionen soll die Bildqualität deutlich verbessert werden. Dolby Vision 2 Max ist für besonders leistungsstarke Fernseher vorgesehen und soll den Leistungsumfang dieser Displays unter anderem mithilfe von zusätzlichen Premium-Funktionen voll ausschöpfen.