Dockside: Mac-App bietet Dateiablage neben dem Dock

Mit Dockside offeriert das Software-Studio Hachipoo Apps eine macOS-Anwendung, die Nutzern eine temporäre Ablagemöglichkeit für Dateien, Ordner und weitere Inhalte direkt neben dem Dock bietet. Die App wurde von Prajwal Shetty, einem Entwickler aus London, entworfen und richtet sich an Anwender, die ihren Workflow effizienter gestalten möchten.

Ablage, Launcher, Schnellzugriff

Nach der Installation und Erteilung der notwendigen Berechtigungen erstellt die App auf beiden Seiten des macOS-Docks Ablageflächen. Dort können Nutzer per Drag-and-Drop Dateien, Ordner, Anwendungen, Bilder oder Text ablegen. Diese Inhalte werden nicht dauerhaft gespeichert, sondern dienen lediglich als Bereiche zur kurzfristigen Organisation. Zusätzlich lassen sich Anwendungen in die Ablage ziehen, was diese auch als einfachen App-Launcher nutzbar macht.

„Dockside“ bietet darüber hinaus kontextabhängige Funktionen, die per Rechtsklick auf Dateien zugänglich sind. Dazu zählen das Anzeigen von Dateivorschauen, das Teilen oder Komprimieren von Dateien sowie das Entfernen von Metadaten. Auch das Kopieren von Dateipfaden oder das Anlegen von Notizen ist möglich.

Eine umfangreiche Übersicht aller verfügbaren Optionen lässt sich auf der offiziellen Webseite der Applikation einsehen.

Zum Einmalkauf für 5 Dollar

„Dockside“ setzt mindestens macOS 13 Ventura voraus und ist sowohl für Intel-Mac optimiert als auch für alle Macs mit Apple-Prozessoren. Die Anwendung wird über die Plattform Gumroad vertrieben und kostet regulär 5,99 US-Dollar. Im Rahmen einer noch laufenden Black-Friday-Aktion, ist die App vorübergehend für 4,99 US-Dollar zum Einmalkauf verfügbar. Grundsätzlich interessierte Anwender können vor dem Kauf eine 14-tägige Testversion von der offiziellen Website herunterladen.