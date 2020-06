Anker PowerExpand 8-in-1: 100-Watt-Hub mit Ethernet-Anschluss

Mit dem PowerExpand 8-in-1 hat Anker einen weiteren USB-C-Hub im Angebot. Mit Blick auf die Ausstattung und die Möglichkeit, Netzteile mit bis zu 100 Watt anzuschließen, dürfte der externe Adapter insbesondere Besitzer großer MacBook-Modelle ansprechen.

Der Anker-Adapter PowerExpand 8-in-1 wird über USB-C mit dem Rechner verbunden und zieht für sich 13 Watt. Schließt man den von Apple mit dem 16-Zoll-MacBook gelieferten 96-Watt-Adapter an, so bleiben also ausreichende 83 Watt für die Stromversorgung des Rechners übrig. Auch bei kleineren MacBooks sollte die weitergegebene Restleistung locker für Laden und Betrieb genügen.

Anschlussseitig hält der USB-C-Adapter von Anker zunächst einen Gigabit-Ethernetanschluss für die optionale kabelgebundene Netzwerkanbindung bereit. Zudem können Speicherkarten vom Typ SD und microSD gelesen und Peripheriegeräte über USB 3.0 (2x), USB-C und HDMI (2x) angeschlossen werden.

Zu erwähnen ist, dass der Hub nicht in der Lage ist, angeschlossene Mobilgeräte aufzuladen. Auch beim Anschluss von Bildschirmen gelten die mit Blick auf einfache Hubs beinahe allgemein gültigen Einschränkungen, so können HDM-Bildschirme bei 4K-Auflösung lediglich mit 30 Hz betrieben werden, im Dual-Display-Modus unterstützt der Hub 1080p mit 60 Hz.

Der Anker PowerExpand 8-in-1 wird aktuell zum Preis von 45,99 Euro angeboten.