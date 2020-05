Disney+: Simpsons kommen ab heute in 4:3

Wenn ihr die Simpsons auf Disney+ aufgrund der miserablen 16:9-Anpassung bislang boykottiert habt, könnt ihr es von heute an nochmal versuchen. Disney hat angekündigt, die Folgen von heute an im Originalformat 4:3 bereitzustellen.

WOO HOO! We love a prediction for #TheSimpsons, especially coming from @AlJean himself in 2015. Episodes in original 4:3 aspect ratio are coming to #DisneyPlus on May 28. #DisneyBundle pic.twitter.com/WxEs9TC5D5

— Disney+ (@disneyplus) May 20, 2020