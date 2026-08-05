Disney, Paramount und Netflix prüfen kostenlose Angebote

Die großen Videodienste könnten ihr Angebot um vollständig kostenlose, ausschließlich werbefinanzierte Zugänge erweitern. Auslöser für solche Überlegungen ist offenbar die wachsende Konkurrenz durch kostenlose Streamingangebote.

In den USA sollen laut Business Insider sowohl Disney als auch Paramount über entsprechende Modelle nachdenken. Auch Netflix schließt eine kostenlose Variante grundsätzlich nicht aus. Der Anbieter betont jedoch, dass eine solche Entscheidung von den jeweiligen Marktbedingungen und einem ausreichend entwickelten Werbegeschäft abhängen würde.

Kostenlose Streamingangebote gewinnen an Bedeutung

Während klassische Streamingdienste bislang überwiegend auf Abonnements setzen, legten kostenlose Plattformen zuletzt deutlich zu. Vor allem YouTube sowie werbefinanzierte Streamingangebote wie Tubi oder The Roku Channel konnten ihren Marktanteil bei der Fernsehnutzung in den USA ausbauen. Marktforschern zufolge kamen diese Dienste im Mai zusammen auf rund 19 Prozent der TV-Nutzung.

Die kostenpflichtigen Streamingdienste bieten bislang lediglich einzelne Folgen oder ausgewählte Inhalte ohne Bezahlung an. Ein dauerhaft frei zugänglicher Bereich mit Werbung könnte ehemalige Abonnenten zurückgewinnen und neue Nutzer an die Plattformen heranführen. Beispielsweise könnten darüber ältere Serien oder ausgewählte Episoden neuer Staffeln kostenlos angeboten werden, um Interesse am restlichen Katalog zu wecken. Gleichzeitig ließen sich zusätzliche Werbeeinnahmen erzielen.

Auswirkungen schwer kalkulierbar

Disney soll intern unter anderem darüber nachdenken, ausgewählte Inhalte von Disney+ frei zugänglich zu machen. Paramount+ arbeitet angeblich an einer Funktion, die intern als kostenloser Einstiegsbereich bezeichnet wird.

Solche Angebote wollen jedoch gut konzipiert sein. Fällt das Angebot zu klein aus, könnte das Interesse gering bleiben. Werden dagegen zu viele Filme und Serien kostenlos angeboten, könnten bestehende Abonnenten ihr kostenpflichtiges Abo kündigen. Deshalb halte sich insbesondere Netflix bei diesem Thema bislang zurück.

Grundsätzlich könnte sich hier bereits die nächste Entwicklungsstufe des Streamingmarkts abzeichnen, nachdem vergünstigte Abos mit Werbeeinblendungen branchenweit zum Standard geworden sind.