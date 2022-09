GTA 6: Szenen aus interner Vorabversion tauchen im Netz auf

Die Videos zeigen unter anderem eine Szene, in der die neue Hauptfigur Lucia gemeinsam mit einem Komplizen namens Janson in Pulp-Fiction-Manier einen Diner überfällt. Ein großer Teil der vorab veröffentlichten Spielinhalte mutet allerdings noch sehr grob und unvollständig an, so sind grafische Details und Hintergrundtexturen oft noch nicht ausgearbeitet oder fehlen komplett.

Während zwar schon seit Jahresbeginn bekannt ist, dass Rockstar Games an einer Fortsetzung des Klassikers Grand Theft Auto arbeitet, gab es bislang nichts Konkretes zum Stand der Entwicklung GTA 6, den Inhalten des Spiels oder gar dem geplanten Veröffentlichungstermin zu vermelden. All diese Details wurden von den Entwicklern des Spiels wie ein Goldschatz gehütet.

Insert

You are going to send email to