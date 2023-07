YouTube zieht in den USA die Premium-Preise an

Alternativ zu dem jetzt 13,99 Dollar teuren Einzeltarif bietet YouTube in den USA mit neuen Preisen auch eine Jahresmitgliedschaft für 139,99 Dollar, einen Familientarif für monatlich 22,99 Dollar und eine Studentenmitgliedschaft für 7,99 Dollar im Monat an. Hierzulande bezahlt man für das Jahresabo von YouTube Premium derzeit noch 119,99 Euro, für den Familientarif 17,99 Euro und für das Studentenabo 6,99 Euro.

In jedem Fall solltet ihr darauf achten, dass ihr ein Premium-Abo von YouTube immer nur über die Webseite der Google-Tochter abschließt. Wenn ihr euch die zugehörigen Preise in der YouTube-App auf dem iPhone anzeigen lasst, werden hier plötzlich satte 15,99 Euro anstelle der noch aktuellen 11,99 Euro aufgerufen. Dies hat schlicht und einfach den Grund, dass YouTube hier jenen Anteil am Kaufpreis aufschlägt, den Apple beim Kauf und Abrechnung über die iOS-App und den App Store als Provision einbehält.

YouTube Premium hatten wir ja erst vor wenigen Tagen zum Thema und damit verbunden auch den derzeitigen Monatspreis von 11,99 Euro erwähnt. Jetzt steht diesbezüglich offenbar eine Preiserhöhung an. In den USA wurde die Monatsgebühr für YouTube Premium bereits von 11,99 Euro auf 13,99 Dollar erhöht und auf kurz oder lang wird dieser Preisaufschlag wohl auch die deutschen YouTube-Nutzer erreichen. Aktuell wird beim Aufruf der Premium-Seite von Deutschland aus jedoch weiter der alte Monatspreis von 11,99 Euro angezeigt.

