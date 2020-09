Disney+: Herbst-Fokus auf deutsche Film-Neuzugänge

Der auf Familien fokussierte Video-Streaming-Dienst Disney+ hat angekündigt im September und Oktober ein besonderes Augenmerk auf deutsche Filme zu legen. Los geht es damit ab dem 25. September.

Familien sollen sich zum Ende des Monats auf ein sogenanntes „Filmfeuerwerk an deutschen Familienklassikern“ auf Disney+ freuen können.

Im September und Oktober werden 12 deutsche Blockbuster in den Disney+-Katalog eingepflegt, darunter Constantin Film-Erfolgslieblinge wie „Ostwind 1+2“, „Wickie 1+2“, die fantastische und abenteuerreiche „Fünf Freunde“-Filmreihe und auch „Hui Buh, das Schlossgespenst“ sowie die Leonine-Neuverfilmung des liebenswerten Klassikers „Das kleine Gespenst“ und die beiden Abenteuerkomödien „Burg Schreckenstein 1+2“.

Weitere Neuzugänge seien für November und Dezember geplant, deren Titel verrät Disney+ allerdings noch nicht. Ein Disney-Manager begründet den Ausbau mit der fortschreitenden Integration lokaler Akquisitionen in den Streaming-Katalog:

Lokale Akquisitionen waren von Anfang an ein wichtiger Baustein unserer Erfolgs-Strategie für Disney+. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren lokalen Partnern, wie u.a. Leonine und Constantin Film, ein solch großartiges Line-up an deutschen Filmen auf die Plattform bringen können. Insbesondere Familien können wir damit ein umfangreiches Paket an deutschen Filmen anbieten, die die Inhalte von Disney+ optimal ergänzen.