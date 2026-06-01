Vom 4. bis 6. Juni: Amazon überträgt dreitägiges Musikfestival live

Wer keine Karte für das ausverkaufte Primavera Sound Barcelona ergattern konnte, erhält in diesem Jahr die Möglichkeit, zahlreiche Konzerte von zu Hause aus zu verfolgen: Amazon Music hat das vollständige Programm seines Livestream-Angebots veröffentlicht und wird das Festival vom 4. bis 6. Juni weltweit übertragen.

Bereits zum fünften Mal in Folge übernimmt der Musik-Streaming-Dienst die Produktion und Verbreitung des offiziellen Festivalstreams. Die Übertragungen sind über die Amazon-Music-App, Fire TV sowie die Twitch- und Prime-Video-Kanäle von Amazon Music verfügbar.

Das Primavera Sound zählt seit Jahren zu den wichtigsten europäischen Musikfestivals und lockt regelmäßig Besucher aus aller Welt in den Parc del Fòrum an der Küste Barcelonas. Nach Angaben der Veranstalter ist die Veranstaltung bereits zum zweiten Mal in Folge vollständig ausverkauft.

Von The Cure bis Skrillex

Das diesjährige Lineup deckt ein ziemlich breites, musikalisches Spektrum ab. Zu den angekündigten Künstlern gehören unter anderem The Cure, Doja Cat, Gorillaz, Skrillex, Little Simz, Wet Leg, Big Thief, Father John Misty, Mac DeMarco, Men I Trust und The xx. Auch zahlreiche aktuelle Pop-, Indie- und Elektronik-Acts wie Addison Rae, Amaarae, Jade, Oklou, TV Girl oder Role Model stehen auf dem Programm.

Amazon Music setzt damit seine Bemühungen fort, Festivalübertragungen als festen Bestandteil des eigenen Angebots zu etablieren. In den vergangenen Jahren gehörten bereits Livestreams von Konzerten und Festivals aus den USA sowie Sonderübertragungen internationaler Künstler zum Programm.

Merch-Shopping im Livestream

Neu ist in diesem Jahr eine direkte Verknüpfung von Livestream und Fanartikeln. Während des Auftritts von Doja Cat sollen Zuschauer erstmals ausgewählte Produkte einer speziell für Amazon Music zusammengestellten Merchandise-Kollektion unmittelbar erwerben können. Zum Sortiment zählen unter anderem T-Shirts, Hoodies, Taschen und Kappen.

Für Musikfans bietet der Livestream damit nicht nur die Möglichkeit, einzelne Konzerte nachzuverfolgen, sondern auch einen umfassenden Eindruck vom Festivalgeschehen zu erhalten. Über drei Tage hinweg sollen zahlreiche Auftritte sowie zusätzliche Inhalte aus Barcelona übertragen werden.