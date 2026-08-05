Disney+: Diese Filme und Serien starten im August

Disney+ hat noch seine Neuzugänge für den laufenden Monat nachgereicht. Unten folgt die Übersicht der Neustarts und hinzugekommenen Lizenztitel.

Zu den von Disney im August hervorgehobenen Highlights gehört ab dem 5. August „Star Wars: Die neunte Jedi“. Die Miniserie eröffnet die neue Reihe „Star Wars: Visionen präsentiert“, die künftig längere Geschichten aus dem „Visionen“-Universum erzählen soll. Inhaltlich knüpft sie an die beiden Kurzfilme „Die neunte Jedi“ und „Die neunte Jedi: Kind der Hoffnung“ an. Im Mittelpunkt steht Lah Kara, die ihre Jedi-Ausbildung bei Margrave Juro fortsetzt und sich mit ihm und weiteren Jedi-Schülern auf die Suche nach ihrem Vater begibt.

Ab dem 6. August läuft bei Disney+ die erste Staffel von „The Shards“. Vor der Kulisse des Los Angeles der 1980er-Jahre begleitet die Serie eine Gruppe wohlhabender Absolventen einer Elite-Privatschule, die sich mit Themen wie Identität, Sexualität, Eifersucht und den Schattenseiten des Erwachsenwerdens auseinandersetzen.

Ab dem 12. August kehrt Ana in „Sturm der Liebe“ auf den Fürstenhof zurück. Dort wird sie nach Wilmas Tod in Erbstreitigkeiten verwickelt, übersteht eine schwere Krise und findet schließlich wieder zu Philipp.

In „Türkisch für Anfänger“ (ab dem 12. August) lebt die 16-jährige Lena mit ihrem Bruder und ihrer Mutter zusammen. Als diese sich in den Polizisten Metin verliebt, ziehen beide Familien unter einem Dach zusammen.

Die Naturdokumentation „Lion – Die Löwen-Saga“ von National Geographics begleitet ab dem 20. August den Löwen Kio über mehrere Jahre auf seinem Weg vom Jungtier zum Rudelführer. Dabei muss er Rückschläge und Rivalen überwinden, um schließlich seinen Platz an der Spitze einzunehmen.

In der 15. Staffel von „Death in Paradise“ untersucht DI Mervin Wilson vom 26. August an neue Kriminalfälle auf Saint Marie und kämpft zugleich mit seiner Eingewöhnung auf der Insel.

Neustarts bei Disney+ im August:

3. August

Futurama – Staffel 14 (Hulu)

4. August

Betrayal: Dirty Secrets – Staffel 4 (Hulu) (OV/UT)

5. August

Die neunte Jedi – Staffel 1 (Star Wars)

– Staffel 1 (Star Wars) Godfather of Harlem – Staffel 4 (Hulu) (OV/UT)

– Staffel 4 (Hulu) (OV/UT) Die neuen Zauberer vom Waverly Place – Staffel 3 (Disney)

6. August

FXs „The Shards“ – Staffel 1 (Hulu)

7. August

Flex X Cop – Staffel 2 (Hulu)

12. August

Sturm der Liebe – Staffel 20

– Staffel 20 Türkisch für Anfänger – Staffel 1-3

– Staffel 1-3 House of Stassi – Staffel 1 (OV/UT)

– Staffel 1 (OV/UT) X-Men 97 – Staffel 2 (Staffelfinale, Marvel Animation)

13. August

Travis Barker: Louder Than Fear (Hulu) (OV/UT)

14. August

Camp Rock 3 (Disney)

20. August

Lion – Die Löwen-Saga – Staffel 1 (National Geographic)

22. August

9/11: Wiedersehen nach der Katastrophe – Staffel 1 (National Geographic)

26. August

Death in Paradise – Staffel 15

– Staffel 15 The Simpsons: Yellow Mirrow (Streaming Exclusives)

31. August

Furious – Staffel 1 (Staffelfinale, Hulu)

Neue Katalogtitel bei Disney+ im August:

5. August

Big City Greens – Staffel 4 (Neue Episoden, Disney)

– Staffel 4 (Neue Episoden, Disney) Dschingis Khan: Die geheime Geschichte der Mongolen – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) Naruto – Staffel 4

– Staffel 4 Naruto Shippuden – Staffel 1

12. August

Unbekannte Tote: Jeder verdient einen Namen – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) Die Wolken von Sils Maria

Die wilden Hühner

Die wilden Hühner und das Leben

Boarders – Welcome to St-Gilbert‘s – Staffel 1

– Staffel 1 The Chelsea Detective – Staffel 2

19. August

Die Landarztpraxis – Staffel 4

26. August

Top Guns: Die nächste Generation – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) Disney Jr. Arielle: Die kleine Meerjungfrau – Staffel 2 (Neue Episoden, Disney)

– Staffel 2 (Neue Episoden, Disney) Boarders – Welcome to St- Gilbert’s – Staffel 2

– Staffel 2 The Chelsea Detective – Staffel 3

– Staffel 3 Ein Taunuskrimi – Staffel 6

– Staffel 6 H20 – Plötzlich Meerjungfrau – Staffel 1-3

– Staffel 1-3 Spellbound – Staffel 1+2

– Staffel 1+2 Das Traumschiff – Auckland

Das Traumschiff – Afrika: Madikwe

Das Traumschiff – Bora Bora

H20: Just add Water Part 1-3

28. August

Kleopatras letztes Geheimnis (National Geographic)

29. August

Yu-Gi-Oh! – Staffel 3

30. August