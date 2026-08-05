Originals und neue Katalog-Titel
Disney+: Diese Filme und Serien starten im August
Disney+ hat noch seine Neuzugänge für den laufenden Monat nachgereicht. Unten folgt die Übersicht der Neustarts und hinzugekommenen Lizenztitel.
Zu den von Disney im August hervorgehobenen Highlights gehört ab dem 5. August „Star Wars: Die neunte Jedi“. Die Miniserie eröffnet die neue Reihe „Star Wars: Visionen präsentiert“, die künftig längere Geschichten aus dem „Visionen“-Universum erzählen soll. Inhaltlich knüpft sie an die beiden Kurzfilme „Die neunte Jedi“ und „Die neunte Jedi: Kind der Hoffnung“ an. Im Mittelpunkt steht Lah Kara, die ihre Jedi-Ausbildung bei Margrave Juro fortsetzt und sich mit ihm und weiteren Jedi-Schülern auf die Suche nach ihrem Vater begibt.
Ab dem 6. August läuft bei Disney+ die erste Staffel von „The Shards“. Vor der Kulisse des Los Angeles der 1980er-Jahre begleitet die Serie eine Gruppe wohlhabender Absolventen einer Elite-Privatschule, die sich mit Themen wie Identität, Sexualität, Eifersucht und den Schattenseiten des Erwachsenwerdens auseinandersetzen.
Ab dem 12. August kehrt Ana in „Sturm der Liebe“ auf den Fürstenhof zurück. Dort wird sie nach Wilmas Tod in Erbstreitigkeiten verwickelt, übersteht eine schwere Krise und findet schließlich wieder zu Philipp.
In „Türkisch für Anfänger“ (ab dem 12. August) lebt die 16-jährige Lena mit ihrem Bruder und ihrer Mutter zusammen. Als diese sich in den Polizisten Metin verliebt, ziehen beide Familien unter einem Dach zusammen.
Die Naturdokumentation „Lion – Die Löwen-Saga“ von National Geographics begleitet ab dem 20. August den Löwen Kio über mehrere Jahre auf seinem Weg vom Jungtier zum Rudelführer. Dabei muss er Rückschläge und Rivalen überwinden, um schließlich seinen Platz an der Spitze einzunehmen.
In der 15. Staffel von „Death in Paradise“ untersucht DI Mervin Wilson vom 26. August an neue Kriminalfälle auf Saint Marie und kämpft zugleich mit seiner Eingewöhnung auf der Insel.
Neustarts bei Disney+ im August:
3. August
- Futurama – Staffel 14 (Hulu)
4. August
- Betrayal: Dirty Secrets – Staffel 4 (Hulu) (OV/UT)
5. August
- Die neunte Jedi – Staffel 1 (Star Wars)
- Godfather of Harlem – Staffel 4 (Hulu) (OV/UT)
- Die neuen Zauberer vom Waverly Place – Staffel 3 (Disney)
6. August
- FXs „The Shards“ – Staffel 1 (Hulu)
7. August
- Flex X Cop – Staffel 2 (Hulu)
12. August
- Sturm der Liebe – Staffel 20
- Türkisch für Anfänger – Staffel 1-3
- House of Stassi – Staffel 1 (OV/UT)
- X-Men 97 – Staffel 2 (Staffelfinale, Marvel Animation)
13. August
- Travis Barker: Louder Than Fear (Hulu) (OV/UT)
14. August
- Camp Rock 3 (Disney)
20. August
- Lion – Die Löwen-Saga – Staffel 1 (National Geographic)
22. August
- 9/11: Wiedersehen nach der Katastrophe – Staffel 1 (National Geographic)
26. August
- Death in Paradise – Staffel 15
- The Simpsons: Yellow Mirrow (Streaming Exclusives)
31. August
- Furious – Staffel 1 (Staffelfinale, Hulu)
Neue Katalogtitel bei Disney+ im August:
5. August
- Big City Greens – Staffel 4 (Neue Episoden, Disney)
- Dschingis Khan: Die geheime Geschichte der Mongolen – Staffel 1 (National Geographic)
- Naruto – Staffel 4
- Naruto Shippuden – Staffel 1
12. August
- Unbekannte Tote: Jeder verdient einen Namen – Staffel 1 (National Geographic)
- Die Wolken von Sils Maria
- Die wilden Hühner
- Die wilden Hühner und das Leben
- Boarders – Welcome to St-Gilbert‘s – Staffel 1
- The Chelsea Detective – Staffel 2
19. August
- Die Landarztpraxis – Staffel 4
26. August
- Top Guns: Die nächste Generation – Staffel 1 (National Geographic)
- Disney Jr. Arielle: Die kleine Meerjungfrau – Staffel 2 (Neue Episoden, Disney)
- Boarders – Welcome to St- Gilbert’s – Staffel 2
- The Chelsea Detective – Staffel 3
- Ein Taunuskrimi – Staffel 6
- H20 – Plötzlich Meerjungfrau – Staffel 1-3
- Spellbound – Staffel 1+2
- Das Traumschiff – Auckland
- Das Traumschiff – Afrika: Madikwe
- Das Traumschiff – Bora Bora
- H20: Just add Water Part 1-3
28. August
- Kleopatras letztes Geheimnis (National Geographic)
29. August
- Yu-Gi-Oh! – Staffel 3
30. August
- Black Clover – Staffel 1
ööh, anderer Hauptdarsteller bei death in paradise? Schade.
Die monatlichen Neuerscheinungen sind auch gut geeignet, um nach der Kündigung zu schauen, ob man was vermissen würde. StarWars und Futurama sind cool, aber für beides würde ich kein Abo abschließen.