Open-Source-Projekt bringt macOS auf das iPad

Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob es jemals eine von Apple unterstützte Möglichkeit geben wird, macOS auf einem iPad auszuführen. Wir halten die Chancen für sehr gering bis aussichtslos. Das Open-Source-Projekt Virtual Mac on iPad will aufzeigen, dass dies generell möglich ist. Allerdings ist das Ganze mit Grenzen versehen und richtet sich zudem an einen sehr eingeschränkten Nutzerkreis.

Alte iPadOS-Versionen erforderlich

Die Software unterstützt ausschließlich iPad-Pro-Modelle mit M1- oder M2-Prozessor sowie das iPad Air mit M1-Chip. Voraussetzung ist außerdem eine ältere Version von iPadOS. Da das Gerät per Jailbreak für die Installation der Virtualisierung vorbereitet werden muss, kommt ausschließlich eine Version zwischen iPadOS 16 und iPadOS 16.3.1 infrage. Eine Unterstützung neuerer Softwareversionen scheint unwahrscheinlich, da Apple mit iPadOS 16.4 hierfür relevante Komponenten aus dem Betriebssystem entfernt hat.

Laut den mit dem Projekt befassten Entwicklern greift die Software auf die Hardware-Virtualisierung der Apple-Prozessoren zu. Dadurch soll sich macOS auf dem iPad mit einer für Alltagsaufgaben ausreichenden Geschwindigkeit nutzen lassen. Nutzer haben die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Systemversionen von macOS 12 Monterey bis hin zu den aktuellen Testversionen von macOS 27 Golden Gate zu wählen. Wobei darauf hingewiesen wird, dass die Unterstützung für macOS 26 Tahoe und höher nur eingeschränkt ist und mit Darstellungs- und Leistungsproblemen rechnen muss.

Praktischer Nutzen sehr eingeschränkt

Als gravierende Einschränkung ist zudem zu betrachten, dass keine Möglichkeit besteht, sich mit einem Apple-Konto anzumelden oder von der Virtualisierung aus auf iCloud zuzugreifen. Die Möglichkeit, Entwicklungswerkzeuge wie Xcode in der virtuellen Umgebung zu nutzen, soll die Lösung zwar für Entwickler interessant machen. Der praktische Nutzen ist jedoch sehr begrenzt. Das Softwareprojekt ist vor allem als Demonstration dafür zu verstehen, dass sich macOS grundsätzlich auf einem iPad virtualisieren lässt.