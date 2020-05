Disney+: Die Neuzugänge im Juni 2020

Die Disney+-Aktion der Telekom endet heute. Wer also von der Möglichkeit, den Videodienst sechs Monate lang kostenlos zu nutzen, noch nicht Gebrauch gemacht hat, kann noch bis Mitternacht zuschlagen. Voraussetzung ist, dass ihr MagentaMobil-, MagentaZuhause- und MagentaTV-Kunde der Telekom seid.

Ansonsten haben wir heute noch den Ausblick auf die Neuerscheinungen bei Disney+ im kommenden Monat. Dazu zählt das sechsteilige Special „Das Making-of von 'Die Eiskönigin 2‘“. Zudem erinnert Disney an den 86. Geburtstag von Donald Duck am 9. Juni und hält eine umfassende Kollektion an Donald-Duck-Filmen bereit, darunter der erste Kurzfilm aus dem Jahr 1934 mit dem Titel „Die kluge kleine Henne“.

Disney+ – Neue Originals im Juni:

Freitag, 5. Juni:

Küchenhelden Staffelfinale – Episode 11: „Das große Finale”

The World according to Jeff Goldblum Staffelfinale – Episode 12: „Schmuck”

Zugabe! Staffelfinale – Episode 12: „Ragtime • 2008 • Santa Monica, CA”

Disneys Familiensonntag – Episode 31: „Dalmatiner Kostüm”

Disney Galerie: The Mandalorian – Episode 6: „Produktion”

Ein Tag bei Disney – Episode 27: „George Montano: Stuckateur”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 4: „Rettungshunde & Hundebürgermeister”

Marvel's Hero Project – Episode 12: „High-Kick Izzy”

Disney Insider – Episode 6: „Artemis Adventure, Taste Of Disney, Runaway Railway” (OV-Titel)

Freitag, 12. Juni:

Disneys Familiensonntag – Episode 32: „Winnie Puuh Wurfspiel ”

Disney Galerie: The Mandalorian – Episode 7: „Musik”

Ein Tag bei Disney – Episode 28: „Scot Drake: kreativer Leiter Imagineering”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 5: „The Surfing Corgi & Bee Dogs” (OV-Titel)

Marvel's Hero Project – Episode 13: „ Der aufsteigende Seamus”

Freitag, 19. Juni:

Disney Galerie: The Mandalorian Staffelfinale – Episode 8: „Verbindungen”

Disneys Familiensonntag – Episode 33: „Monster AG Wasserflaschen ”

Ein Tag bei Disney – Episode 29: „Candice Valdez: Radio-Moderatorin”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 6: „Stunt Dogs & Water Rescue Dogs” (OV-Titel)

Marvel's Hero Project – Episode 14: „Die dynamische Daniella”

Freitag, 26. Juni:

„Wo noch niemand war: Das Making-of von 'Die Eiskönigin 2'“ (Alle Episoden)

Disneys Familiensonntag – Episode 34: „Sieben Zwerge Kegel”

Ein Tag bei Disney – Episode 30: „Marc Smith: Story-Zeichner”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 7: „Stunt Dogs & Water Rescue Dogs” (OV-Titel)

Marvel's Hero Project – Episode 15: „ Der reisende Robbie”

Disney+ – Neue Katalogtitel im Juni:

Freitag, 5. Juni:

Unbesiegbar – Der Traum seines Lebens

Freitag, 12. Juni:

Ein Schaf ist von der Wolle

Cars Toons: Schluckauf

Cars Toon: Detektei Hook

Maleficent: Mächte der Finsternis

Mighty Med – Wir heilen Helden (Staffel 1 & 2)

Party Zentrale (Kurzfilm mit Mike und Sully)

Die Geheimnisse der Königskobra (National Geograhic)

Toy Story Toons: Kleine Portion

Der Glöckner von Notre Dame 2 − Das Geheimnis von La Fidèle

Dschafars Rückkehr

Freitag, 19. Juni:

Das Haus der 101 Dalmatiner (Staffel 1)

Alaska's Grizzly Gauntlet (Staffel 1)

Big Sur: Wild California (Staffel 1)

Birth Of Europe (Staffel 1)

Egypt's Treasure Guardians

Primal Survivor (Staffel 1)

Secrets Of The Zoo (Staffel 1)

Toy Story of Terror!

Toy Story – Mögen die Spiele beginnen

United States Of Animals (Staffel 1)

Unlikely Animal Friends (Staffel 1-3)

Freitag, 16. Juni: