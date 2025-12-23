Apple Music: Weihnachtslieder beim Shuffle ausblenden

Der Blogger Adam Engst weist auf eine eher versteckte Einstellung in der Musik-App von Apple hin, die bei ihm zunächst für viel Kopfzerbrechen gesorgt hat, jedoch gerade zur Weihnachtszeit sehr praktisch sein kann. Wenn ihr dieser Tage eure alten Weihnachtslieder hervorkramt, könnt ihr dafür sorgen, dass diese außerhalb der Weihnachtszeit nicht in zufällig erstellten Mix-Wiedergabelisten abgespielt werden.

Engst hatte sich zunächst darüber gewundert, dass in einer von ihm speziell für Weihnachten erstellten Wiedergabeliste nur ein Bruchteil der darin enthaltenen Songs angezeigt wurden, wenn er die Titel im Zufallsmodus wiedergeben wollte. Dabei ließ sich zunächst auch kein klares Muster erkennen. Die fehlenden Titel konnten einzeln problemlos manuell abgespielt werden, verschwanden jedoch, sobald die Wiedergabeliste im Zufallsmodus gespielt werden sollte. Auch Versuche mit neuen Wiedergabelisten oder kleineren Songauswahlen führten nicht zum Erfolg.

Die Ursache fand sich schließlich an unerwarteter Stelle: In den Detailinformationen einzelner Titel gibt es eine Option, mit der sich festlegen lässt, dass ein Song beim Zufallsmodus übersprungen wird. Ist diese Einstellung aktiv, wird der Titel im Zufallsmodus ignoriert, bleibt ansonsten aber weiterhin normal abspielbar.

Feature für gut gepflegte Musiksammlungen

Engst pflegt seine persönliche Musiksammlung intensiv und hat wohl in der Vergangenheit diesen Schalter gesetzt, damit er im Sommer nicht plötzlich mit „White Christmas“ konfrontiert wird.

Diese Einstellung ist grundsätzlich sinnvoll und gut, solange man sie nicht vergisst. Wenn sich eure Weihnachts-Wiedergabelisten also ähnlich verhalten, solltet ihr die Informationen zu den einzelnen darin enthaltenen Titeln prüfen. Umgekehrt kann der Schalter Probleme mit außerhalb der Weihnachtszeit im Shuffle-Modus abgespielten Wiedergabelisten lösen. Es bleibt euch überlassen, welche der beiden Optionen in eurem Umfeld sinvoller ist.