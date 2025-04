Digitalisierung im Koalitionsvertrag: Verwaltung soll automatisch reagieren

Die kommende Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD will Verwaltungsabläufe in Deutschland grundlegend digitalisieren. Ziel ist es, Leistungen der öffentlichen Hand künftig stärker automatisiert bereitzustellen – etwa durch sogenannte anlassbezogene Verfahren. So sollen Eltern nach der Geburt eines Kindes automatisch den Bescheid für Kindergeld erhalten, ohne selbst aktiv werden zu müssen.

Ein zentrales Bürgerkonto mit digitaler Identität soll für alle verpflichtend eingeführt werden. Die EUDI-Wallet – ein europaweit einsetzbares digitales Identitäts- und Zahlungsmittel – soll dabei die Grundlage für digitale Interaktionen zwischen Staat, Bürgern und Unternehmen bilden.

Geplant ist zudem, Verwaltungsangebote vollständig über eine zentrale digitale Plattform zugänglich zu machen – ohne Schriftform oder Behördengang. Auch Unternehmen und Vereine sollen eigene digitale Zugänge erhalten. Vorgesehen ist unter anderem, Unternehmensgründungen innerhalb eines Tages digital abzuwickeln.

Technikbasis soll ausgebaut werden

Um diese Ziele zu erreichen, setzt die Koalition auf einen Ausbau der staatlichen IT-Infrastruktur. Der Bund will Netze, Rechenzentren und eine Verwaltungscloud nach einheitlichen Standards weiterentwickeln. Vorgesehen ist die Umsetzung eines sogenannten Deutschland-Stacks – einer technikoffenen Plattform, die mit europäischen Systemen kompatibel ist und zentrale Technologien wie Cloud-Dienste und Künstliche Intelligenz integriert.

Anbieter, die nicht den Anforderungen an Datensicherheit und Vertrauenswürdigkeit genügen, sollen künftig ausgeschlossen werden können. Die Registermodernisierung, bei der alle Bürger eine digitale ID erhalten, ist ebenfalls Teil dieses Vorhabens.

Digitale Teilhabe und Schutz vor Ortung

Weitere Digitalvorhaben der neuen Koalition, über die wir auf ifun.de bereits berichtet haben, betreffen Familien und den Bereich Datenschutz: Eine Teilhabe-App soll Kindern aus einkommensschwachen Haushalten den Zugang zu Freizeit- und Bildungsangeboten erleichtern – unbürokratisch und ohne zusätzliche Nachweise.

Parallel dazu plant die Regierung strengere Regeln für digitale Ortungstechnik. Anbieter von Trackern sollen verpflichtet werden, regelmäßige Einwilligungen einzuholen. Auch der Straftatbestand der Nachstellung könnte angepasst werden, um digitale Überwachung gezielt zu erfassen. Ziel ist es, Schutzlücken bei Missbrauch etwa durch GPS-Tracker oder Bluetooth-Geräte zu schließen.