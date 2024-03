Diese Woche bei Apple TV+

Der Eugene Levy hat mit den ersten acht Folgen seiner Serie „Urlaub wider Willen“ vor einem Jahr auf Apple TV+ Premiere gefeiert. Die Produktion begleitet den Kanadier dabei, wie er die – so Apple – „schönsten und faszinierendsten Orte der Welt“ besucht.

Von heute an legt Levy mit einer zweiten Staffel nach. In sieben weiteren Episoden besucht der Darsteller ausgewählte Orte, die diesmal allesamt in Europa liegen. Zu Beginn stehen die beiden Folgen „Schweden: Mittsommer“ und „Schottland: Das Land meiner Mutter“ von heute an für Abonnenten von Apples Videodienst zum Abruf bereit.

Ansonsten gibt es am heutigen Freitag auch wieder eine neue Folge von „Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin“ bei Apple TV+ zu sehen. In dieser Comedy begleitet ihr den legendären Straßenräuber bei seinen absurden Erlebnissen.

Apple TV+ hat darüber hinaus wieder vier neue Werbevideos am Start. Der Zusammenschnitt „Women Are Perfect“ kombiniert anlässlich des Weltfrauentags Ausschnitte aus 18 Filmen und Serien aus dem Angebot von Apple TV+

„Palm Royale — An Inside Look“ will euch auf den Start der für den für den 20. März angekündigten Serie „Palm Royale“ vorbereiten. Kristen Wiig spielt hier die Rolle von Maxine Simmons, die Ende der 1960er-Jahre versucht hat, als mittellose aber ehrgeizige Frau in der High Society von Palm Beach Fuß zu fassen.

„Loot“ beziehungsweise hierzulande „Reich“ startet am 3. April mit einer zweiten Staffel um die von Maya Rudolph gespielte Milliarden-Erbin Molly Novak.

Als weitere Neuankündigung macht uns Apple mit dem Video „STEVE! (martin) – Ein Porträt in zwei Teilen“ die am 29. März startende Dokumentation um den Schauspieler Steve Martin schmackhaft.

Obendrauf legt Apple erneut in Sachen „Masters of the Air“ nach. Für die vermutlich auch entsprechend kostenintensiven Serie zeichnen unter anderem Steven Spielberg und Tom Hanks verantwortlich. Bei den neuesten Apple-Videos dazu handelt es sich um die Clips „The 99th Pursuit Squadron“ und „The Tuskegee Airmen“.