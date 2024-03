Apple rudert zurück: Entwicklerkonto von Epic wieder installiert

Apple hat sich im aktuellen Konflikt mit Epic und der Europäischen Union um 180 Grad gedreht. Wie Epic in seinem Hausblog mitteilt, will Apple die Entscheidung, das Entwickler-Konto des Spieleanbieters zu sperren, wieder zurücknehmen. Der Epic-Chef Tim Sweeney spricht angesichts dieser Tatsache vom ersten großen Sieg des neuen europäischen Gesetzes über digitale Märkte.

The DMA went through its first major challenge with Apple banning Epic Games Sweden from competing with the App Store, and the DMA just had its first major victory. Following a swift inquiry by the European Commission, Apple notified the Commission and Epic that it would relent…

Apple hat den Entwicklerzugang von Epic erst vor zwei Tagen gesperrt, was in der Folge auch bedeutet hätte, dass Epic nicht in der Lage ist, den geplanten unabhängigen App Store für iOS anzubieten. Diese Aktion hatte allerdings die Verantwortlichen der EU auf den Plan gerufen. EU-Kommissar hatte gestern erst eine Untersuchung der Angelegenheit angekündigt und freut sich heute mit den Worten, „Ich nehme mit Zufriedenheit zur Kenntnis, dass Apple nach unseren Kontakten beschlossen hat, seine Entscheidung über den Ausschluss von Epic zurückzunehmen.“

I take note with satisfaction that following our contacts Apple decided to backtrack its decision on Epic exclusion.

From Day 2, #DMA is already showing very concrete results!#FreeFortnite ⤵️https://t.co/LKbZNd2htb https://t.co/UqMSDgem7m

— Thierry Breton (@ThierryBreton) March 8, 2024