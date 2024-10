Audible bietet weiterhin drei Monate für jeweils 99 Cent

Nach unserem Bericht über die Abo-Änderungen bei Disney+ – der Videodienst lässt keine neuen Abos mehr über den App Store zu – kam hier der Hinweis rein, dass man Audible weiterhin drei Monate lang für jeweils nur 0,99 Euro abonnieren kann. Das Abo bei dem Hörbuchanbieter kostet sonst monatlich 9,95 Euro, und wenn man über den App Store bucht, sogar einen Euro mehr.

Das aktuelle Angebot lässt sich direkt über die Audible-Webseite oder auch über Amazon abschließen. In beiden Fällen bezahlt man die ersten drei Monate jeweils nur 99 Cent. Anschließend verlängert sich das Abo automatisch zum regulären Monatspreis von 9,95 Euro, ist aber auch monatlich kündbar.

Die Aktion richtet sich in erster Linie an Neukunden, allerdings sollten weiterhin auch Abo-Rückkehrer die Möglichkeit haben, das vergünstigte Aktionsangebot wahrzunehmen. Im Zweifel müsst ihr das einfach mal ausprobieren. In der Regel darf man dann in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abo genutzt haben. Allerdings heißt es in den Aktionsbedingungen auch, dass das Angebot nur einmal pro Kunde in Anspruch genommen werden kann.

„À la carte“-Titel und Flatrate-Pool

Audible ist schon seit seinem Deutschlandstart vor 20 Jahren der führende Anbieter für Hörbuch-Downloads. Im Rahmen des monatlich kündbaren Abonnements können Kunden jeden Monat ein Hörbuch frei auswählen, das dauerhaft im persönlichen Konto gespeichert wird.

Zusätzlich findet man bei Audible mit der Rubrik „Im Abo enthalten“ Zugang zu einer wechselnden Auswahl von Hörbüchern, die nicht auf das monatliche Hörbuch-Guthaben zählen.

Es ist unbedingt ratsam, bei der Wahl des monatlichen Hörbuchs darauf zu achten, dass dieses nicht bereits in der „‚Im Abo enthalten“-Auswahl inbegriffen ist. Setzt das Hörbuch-Guthaben am besten stets für relativ neue oder exklusive Titel aus dem Programm von Audible ein. In den meisten Fällen sind die Hörbücher bei Audible auch als ungekürzte Fassung erhältlich.