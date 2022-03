Die letzten Betas: Apple lässt den 8. März weiter unbestätigt

Allerdings: Im Kontext der aktuellen Kriegs- und Krisensituation in der Ukraine wäre jedoch auch eine zurückhaltende Produkteinführungen per Pressemitteilung denkbar.

Dies lässt Zweifel daran aufkommen, ob sich Apple wirklich schon auf den 8. März festgelegt hat, was das erste Hardware-Event im laufenden Jahr angeht. Allerdings pfeifen erste Spatzen bereits von den Dächern , dass es sich bei den jeweils fünften Testversionen um die letzten in der laufenden Beta-Phase handeln soll.

Bei den seit wenigen Minuten verfügbaren Testversionen handelt es sich um ganz reguläre Vorabversionen und noch nicht um sogenannte „Release Candidates“, also schon fortgeschrittenere Testversionen, die in ihrer ohne zusätzliche Vorbereitungen an alle Anwender verteilt werden könnte.

