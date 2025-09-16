Neue SwitchBot-Reinigungsroboter mit Matter zum Einführungspreis

SwitchBot hat zwei neue Reinigungsroboter mit Unterstützung für den Smarthome-Standard Matter im Programm. Auf den Start des SwitchBot S20 haben wir im vergangenen Monat bereits hingewiesen. Die offizielle Ankündigung der Geräte erfolgt wohl erst jetzt, nachdem der Hersteller auch softwareseitig die Basis für die Integration in Apple Home und andere Smarthome-Systeme mithilfe von Matter geschaffen hat. Beide Geräte lassen sich weiterhin auch über die SwitchBot-App bedienen.

SwitchBot S20: Wischroboter mit Walze

Der SwitchBot S20 ist ein kombinierter Saug- und Wischroboter, der auf eine rotierende Walze zur Nassreinigung setzt und mit einer kombinierten Absaug- und Reinigungsstation ausgestattet ist. Das von SwitchBot eingesetzte Verfahren sorgt dafür, dass die Moppwalze während des Wischens permanent gereinigt wird. Beim Saugen werde eine Gummibürste und Seitenbürste in Kombination eingesetzt. Die Saugleistung wird mit 10.000 Pascal angegeben. Eine auf künstlicher Intelligenz basierende Hinderniserkennung soll den Einsatz in unterschiedlichsten Umgebungen und auf verschiedenen Bodenbelägen ermöglichen.

Der SwitchBot S20 ist mit einer Preisempfehlung von 799,99 Euro versehen. Bei Amazon lässt sich das Gerät aktuell mit 30 Prozent Preisnachlass für 559,98 Euro bestellen.

SwitchBot K11+ mit Fokus aufs Saugen

Parallel dazu ist mit dem SwitchBot K11+ ein neuer, reiner Saugroboter von SwitchBot erhältlich, der laut Hersteller dank seines Durchmessers von nur knapp 25 Zentimetern besonders gut unter Möbeln oder in engen Bereichen navigieren kann. Die zugehörige kompakte Basisstation benötigt weniger Stellfläche als ein DIN-A4-Blatt und sammelt den Staub in einem Vier-Liter-Beutel, der bei gewöhnlicher Nutzung bis zu drei Monate ausreichen soll. Die Saugleistung des Geräts wird mit 6.000 Pa angegeben.

Der empfohlene Verkaufspreis für den SwitchBot K11+ liegt bei 399,99 Euro. Auch hier gibt es bei Amazon aktuell einen Sonderrabatt. Ein Aktionscoupon reduziert den Endpreis auf lediglich 239,99 Euro.