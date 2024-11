Amazon überarbeitet Echo Show 15 – jetzt auch mit 21 Zoll erhältlich

Amazon macht den Echo Show 15 mehr denn je zum „Küchenfernseher“. Der Anfang 2022 vorgestellte Echo im Form eines Bilderrahmens wurde neu aufgelegt und nicht nur technisch überarbeitet, sondern ist zudem jetzt optional auch als Echo Show 21 mit einer deutlich vergrößerten Bildschirmfläche erhältlich.

Der Bildschirm beim Echo Show 21 misst 21 Zoll und ist damit fast doppelt so groß wie bei der weiterhin erhältlichen Variante mit 15,6 Zoll. Amazon zufolge wurde die Audioqualität bei beiden Modellen gegenüber der ersten Generation des Echo Show 15 deutlich verbessert. Die integrierten Lautsprecher sollen über einen merklich lebendigeren Klang verfügen, der sich dem Raum anpasst und die doppelte Bassleistung liefert.

Smarthome-Hub integriert

Auch die Kamera wurde gegenüber dem Vorgänger deutlich aufgewertet und verfügt nun über ein mehr als doppelt so großes Sichtfeld sowie eine um 65 Prozent größere Zoomstufe. Für Videochats hat Amazon eine Funktion zur Geräuschunterdrückung implementiert, was für deutliche Verbesserungen bei der Gesprächsqualität sorgen soll.

Beide neuen Echo-Geräte kommen mit einem integrierten Smarthome-Hub für WLAN-, Thread- und Matter-Geräte und können von Haus aus als Matter-Controller agieren. Zudem sind der Echo Show 15 und der Echo Show 21 die ersten Echo-Geräte, die Wi-Fi 6E unterstützen. Letzteres sollte sich in einer passenden Infrastruktur vor allem auf die integrierten Streaming-Funktionen positiv auswirken. Die beiden Echo-Bildschirme kommen mit einem integrierten Fire-TV-Empfänger und können somit nicht nur als Info-Display und digitaler Bilderrahmen, sondern auch als Wandfernseher verwendet werden. Die maximale Auflösung der Bildschirme liegt bei 1080p.

Ab sofort erhältlich

Amazon bietet beide neuen Geräte ab sofort zum Kauf an. Der neue Echo Show 15 ist zum Preis von 329,99 Euro erhältlich und für das größere Modell Echo Show 21 muss man 439,99 Euro investieren. Im Lieferumfang ist eine Alexa-Sprachfernbedienung sowie das für die Wandmontage benötigte Zubehör enthalten. Optional bietet Amazon für rund 40 Euro hellbraune oder weiße Rahmen zur farblichen Anpassung an die Einrichtung sowie bei Bedarf auch einen Standfuß an.