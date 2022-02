devolo kämpft gegen die Insolvenz

Das in Aachen ansäßige Unternehmen sieht sich im Bereich der Heimvernetzung aber weiterhin auf einem wachsenden Markt aktiv, sodass die Verantwortlichen positiv auf die mittel- bis langfristige Entwicklung blicken. Der Geschäftsbetrieb laufe während der Restrukturierung in vollem Umfang weiter, damit verbunden würden alle Unternehmensleistungen unverändert erbracht und auch die Gehälter der Mitarbeiter weiterhin gezahlt. devolo geht davon aus, die Sanierung innerhalb von nur wenigen Monaten abzuschließen.

devolo macht insbesondere die Lockdown-Folgen für seine wirtschaftlichen Probleme verantwortlich. So habe das Unternehmen besonders im vergangenen Jahr mit starken Umsatzeinbrüchen zu kämpfen gehabt, sah sich gleichermaßen jedoch mit hohen Warenzuläufen aus Fernost konfrontiert, was letztendlich zu einem Liquiditätsengpass geführt habe. Die zugrundeliegenden Lieferverträge habe man wiederum frühzeitig abschließen müssen, um Engpässe aufgrund der weltweiten Chipkrise möglichst zu vermeiden.

Der Schutzschirm ist ein bewährtes Restrukturierungsinstrument des deutschen Sanierungsrechts. Bei einem Schutzschirmverfahren bleibt die unternehmerische Verantwortung in den Händen der Geschäftsführung (Eigenverwaltung). Dies ist nur in solchen Fällen möglich, in denen Unternehmen frühzeitig selbst tätig werden und genügend Handlungsspielraum für eine Lösung besteht. Beides ist bei der devolo AG der Fall. Bei einem Schutzschirmverfahren wird außerdem ein Sachwalter eingesetzt. Dieser überwacht ähnlich wie ein Aufsichtsrat die Neuaufstellung im Interesse der Gläubiger.

