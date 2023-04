Deutschlandticket: Web-Buchung aktiv – Zusatzoptionen beachten

Über den Verkaufsstart für das Deutschlandticket am heutigen Montag und den damit verbundenen Start der zugehörigen App haben wir ja vorab bereits berichtet. Von kommendem Monat an kann man mit dieser zum Monatspreis von 49 Euro erhältlichen Fahrkarte dann bundesweit den öffentlichen Nahverkehr sowie die Regionalverkehrsangebote der Deutschen Bahn benutzen.

Wer mit dem Ticket verbunden auf die Nutzung einer zusätzlichen App verzichten, und das Deutschlandticket auf gewohnte Weise im Rahmen der von regionalen Verkehrsbetrieben angebotenen Anwendungen verwenden will, muss zum Teil noch etwas warten. Noch nicht alle Apps der regionalen Anbieter sind für die Buchung des Tickets gerüstet und auch im DB Navigator haben wir die Option bislang noch nicht gefunden.

Als Alternative bietet sich hier zum Teil aber die Buchungsmöglichkeit über die jeweiligen Internetangebote an. So stellt die Bahn auf ihrer Webseite bereits ein entsprechendes Buchungsformular bereit. Alternativ finden sich auch entsprechende Angebote bei den regionalen Anbietern. Beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) lässt sich das bundesweite Ticket beispielsweise nicht nur zum Hinterlegen in der DB-Navigator-App buchen, sondern man hat alternativ dazu auch die Möglichkeit, die Fahrkarte unabhängig vom Smartphone in Form der Bonuskarte polygoCard zu buchen.

Regionale Zusatzoptionen prüfen

Eile ist bei der Buchung bislang sicher nicht geboten und es scheint durchaus sinnvoll, noch ein wenig zu warten, bis alle Optionen dann tatsächlich auch live geschaltet sind. Insbesondere lohnt es sich die damit verbunden, die zum Teil regional verfügbaren zusätzlichen Optionen zu erkunden.

Der Stuttgarter Verkehrsverbund bietet beispielsweise seine Option „TicketPlus“ auch in Verbindung mit dem Deutschlandticket weiter an. Gegen einen Aufpreis von 9,90 Euro im Monat kann das Ticket dann wie bereits zuvor die klassischen Monats- oder Jahrestickets auch in der Familie oder an Freunde weitergegeben werden und ist zu bestimmten Zeiten zudem für mehrere Personen gültig. Diese zusätzlichen Vorteile sind dann allerdings auf das VVS-Gebiet beschränkt.