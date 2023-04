Aqara Videotürklingel G4 jetzt mit zusätzlicher NAS-Speicheroption

Die mit dem aktuellen Firmware-Update für die HomeKit-Türklingel von Aqara verbundenen Änderungen sollten auch ein paar nervige Fehler beheben. So werden beispielsweise die automatischen Aufnahmen nicht mehr fix auf die Dauer von sechs Sekunden begrenzt, sondern die Länge der Aufnahme passt sich zwischen sechs und zwölf Sekunden dynamisch an.

Über das Interface in der Aqara-App lässt sich dann nicht nur festlegen, wo die Videos auf dem lokalen Netzwerkspeicher gesichert werden, sondern auch wie oft diese Datensicherung erfolgen soll – live, stündlich oder täglich – und wie lange die Videos dort anschließend vorgehalten werden. Aqara bietet an, die Videos nach sieben, 30 oder 90 Tagen automatisch wieder zu löschen.

Die neue Speicheroption versteckt sich in den Einstellungen zur Türklingel in der Aqara-App und dort im Bereich „Mehr Einstellungen → Einstellungen der Türklingel“. Wenn ihr hier den Eintrag „SD-Kartenspeicher“ aufruft, findet sich dort als ergänzende Speicheroption nun die Möglichkeit, die entsprechenden Daten für ein im gleichen Netzwerk verfügbares NAS-Laufwerk zu hinterlegen.

