Briefpost: Rekordbeschwerden in Deutschland, Abschaffung in Dänemark

Die Post- und Paketbranche in Europa steht vor großen Herausforderungen. Während in Deutschland die Zahl der Beschwerden über verzögerte oder nicht zugestellte Sendungen erneut massiv gestiegen ist, wird in Dänemark der klassische Briefversand durch den nationalen Anbieter PostNord gleich gänzlich eingestellt.

Rekordbeschwerden in Deutschland

Die Bundesnetzagentur verzeichnete im vergangenen Jahr rund 44.400 Beschwerden zur Postversorgung. Damit wurde sogar der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2022 übertroffen. Im Vergleich zu 2021 hat sich die Zahl der Eingaben fast verdreifacht. Kritikpunkte sind insbesondere verspätete oder fehlgeschlagene Zustellungen sowie eingeschränkte Servicezeiten von Filialen und seltener geleerte Briefkästen.

Ein Großteil der Beschwerden betraf die Deutsche Post und ihre Paketsparte DHL. Das Unternehmen erklärt, dass Beschwerden im Verhältnis zur Gesamtzahl der ausgelieferten Sendungen gering seien. Dennoch arbeite man kontinuierlich an der Verbesserung der Servicequalität.

Beschwerden über die Deutsche Post – Grafik: tagesschau.de

PostNord stellt Briefzustellung in Dänemark ein

In Dänemark wird der Briefversand durch PostNord ab 2026 in Gänze eingestellt. Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit dem Rückgang der Briefsendungen, der durch die zunehmende Digitalisierung verursacht wurde. Nach eigenen Angaben sind die Briefmengen seit dem Jahr 2000 um mehr als 90 Prozent gesunken. Allein im Jahr 2024 ging das Briefvolumen um weitere 30 Prozent zurück.

Die Entscheidung hat erhebliche Konsequenzen für das Unternehmen und seine Beschäftigten. Von den 2.200 Mitarbeitern im Briefbereich sollen 700 in andere Positionen wechseln, während 1.500 Stellen ersatzlos gestrichen werden. Zudem werden landesweit 1.500 Briefkästen entfernt. Kunden mit noch gültigen Briefmarken können diese innerhalb einer begrenzten Frist im Jahr 2026 erstatten lassen.

Europas Briefporto im April 2023: Schon damals wenig attraktiv in Dänemark

Zukünftig will sich PostNord ausschließlich auf den Paketversand konzentrieren. Das Unternehmen verweist auf die wachsende Bedeutung des Online-Handels und sieht hier sein Kerngeschäft.