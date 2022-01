Deutsche Apfel-Fakten: Neun Kilogramm „Apple“ pro Jahr

Am kommenden Dienstag, dem 11. Januar feiert die Branche den „Tag des deutschen Apfels“, muss aber fast keine Überzeugungsarbeit mehr leisten: Stimmen die jetzt publizierten Zahlen, gehören bereits 87 Prozent aller Haushalte in den Deutschland zu den regelmäßigen Apfelkäufern. Diese nehmen im Jahresdurchschnitt 15 mal frische Äpfel aus dem Supermarkt mit nach Hause und transportieren dabei etwa 1,4 Kilo der knackigen Frucht. Guten Appetit.

Dennoch führt der Apfel weiterhin die Rangliste der beliebtesten Obstsorgen in Deutschland an. Dabei greifen die meisten Verbraucher zur Apfelsorte Elstar, die es auf eine Absatzmenge von 17,7 Prozent bringt. Den zweiten Platz besetzt die Sorte Braeburn mit 12,5 Prozent. Die verwandten Sorten Gala und Royal Gala nehmen mit einer Absatzmenge von 12,3 Prozent den dritten Platz ein.

An dem seltenen Glück, von der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse mit aktuellen Statistiken zum Apfelkonsum in Deutschland versorgt worden zu sein, wollen wir euch heute direkt mit teilhaben lassen. Denn während sich in den vergangenen Tagen ziemlich schnell herumgesprochen hat, dass es Apple als erstem Konzern gelungen ist eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen Dollar zu erreichen, wissen wohl nur wenigen Mac-Nutzer, wie viele Kilogramm Äpfel pro Kopf und Jahr in Deutschland verzehrt werden.

