Details zum iMac M1: Diagnose-LEDs und nicht erweiterbarer Arbeitsspeicher

Wer sich ein wenig mit Apples neuen M1-Rechnern befasst hat, wird sich über diesen Vermerk nicht wundern. Allerdings ist diese Einschränkung nicht jedem Käufer im Vorfeld bewusst. Da der Arbeitsspeicher direkt in den in den neuen Computern verbauten Apple-Prozessor integriert ist, muss man bereits vor dem Kauf entscheiden, mit welcher Speicherausstattung man den Rechner dauerhaft betreiben will.

Insert

You are going to send email to