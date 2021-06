All-Star Mac Bundle mit Parallels und VPN-Abo

Weiter sind der Kontakt-Manager BusyContacts, das PDF-Tool PDFChef und das Animationsprogramm Moho Debut mit im Paket enthalten. Obendrauf gibt’s ein zeitlich nicht begrenztes Nutzungsrecht für den VPN-Dienst FastestVPN. Zu den in diesem Zusammenhang beworbenen Sicherheitsversprechen können wir mangels Erfahrung nichts sagen, doch dürfte das Tool auch dann gute Dienste leisten, wenn man auf einen per Geo-IP geblockten Onlinedienst zugreifen will. FastestVPN wirbt mit der Möglichkeit, über mehr als 350 lokale Server auf „lokale“ Verbindungen in mehr als 40 Ländern aufzubauen.

Mit dem Titel The All-Star Mac Bundle Ft. Parallels Pro nimmt Stacksocial das größte Verkaufsargument für sein neues Mac-Programmpaket bereits vorweg. Zum Preis von knapp 35 Euro bekommt ihr das Virtualisierungsprogramm in Kombination mit drei weiteren Mac-Apps und einem Lifetime-Abo des VPN-Dienstes FastestVPN.

