DesktopLyrics für macOS: Liedtexte direkt auf dem Desktop

Mit DesktopLyrics steht Mac-Nutzern eine kostenlose Anwendung zur Verfügung, die Liedtexte direkt auf dem Desktop anzeigt, sofern diese in den Metadaten der Musikdateien hinterlegt sind. Die Anwendung integriert sich nahtlos in die Apple Music App und zeigt die Songtexte sowie optionale Zusatzinformationen wie Titel und Albumcover an.

Die Liedtexte müssen in der Musik-App hinterlegt sein

Allerdings ist die Funktionalität nur verfügbar, wenn Liedtexte in den abgespielten, lokalen Musikdateien hinterlegt sind. Die Entwickler weisen darauf hin, dass keine automatisierte Lyrics-Suche integriert ist. Nutzer können jedoch auf Applikationen wie Lyrics Finder zurückgreifen, um fehlende Texte zu ergänzen.

Flexible Darstellung

Die Darstellung der Texte lässt sich individuell anpassen. Nutzer können Schriftart, Größe, Farben und Schatten wählen, um die Texte an ihren Desktop-Hintergrund anzupassen. Längere Texte, die nicht in Gänze angezeigt werden können, werden automatisch in Seiten aufgeteilt. Der Seitenwechsel kann manuell, automatisch oder über Tastenkombinationen erfolgen.

Weitere Funktionen umfassen die Anzeige von Songtexten auf anderen Geräten wie iPhones oder iPads im selben Netzwerk sowie das Teilen der Texte per E-Mail und Social Media und den Druck.

Kostenlos, aber ohne Support

Die Entwickler beschreiben DesktopLyrics als vielseitig anpassbar. Funktionen wie eine Menüleisten-Integration statt eines Dock-Symbols, eine Präsentationsmodus-Option oder Hotkey-Steuerungen ermöglichen eine flexible Nutzung. Zudem könnten Nutzer Python-Skripte einsetzen, um Liedtexte nachträglich zu bearbeiten – etwa für Übersetzungen oder Textbereinigungen.

DesktopLyrics ist für macOS 10.15 „Catalina“ und neuer verfügbar. Die App ist mit 2,7 MB Downloadgröße schlank, wird kostenlos angeboten, jedoch ohne technischen Support.

Die aktuelle Version 2.7.2 wurde zum Jahreswechsel veröffentlicht.