Für Apple TV: tvOS 17.5.1 kann installiert werden

Auf den Spuren der am Montag ausgegebenen Betriebssystem-Aktualisierung auf iOS 17.5.1 hat Apple am Dienstagabend nun auch ein kleines Update für seine Set-Top-Box nachgelegt und bietet tvOS 17.5.1 zum Download für das Fernseh-Kästchen an.

Update ohne Beipackzettel

Auch hier dürfte sich die Aktualisierung dem Problem plötzlich wieder auftauchender Fotos annehmen, die vom Anwender zuvor eigentlich gelöscht wurden.

Wie berichtet hatte die System-Version 17.5 dafür gesorgt, dass gelöschte Bilder plötzlich wieder in Foto-Mediatheken auftauchten. Ein Fehler, den Apple inzwischen eingeräumt hat, jedoch eine Erklärung der Ursache nach wie vor schuldig bleibt, und damit Spekulationen über die technischen Hintergründe des im Zweifelsfall sehr unangenehmen Problems befeuert.

Foto-Panne unter iOS: Kein Fremdzugriff aber peinlich für Apple

Manuelle Installation empfohlen

Auf dem Apple TV lässt sich die jetzt verfügbare Aktualisierung manuell mit einem Abstecher in die Einstellungen des Systems installieren. Hier muss im Bereich „System“ der Menüpunkt „Softwareupdate“ ausgewählt werden, anschließend kann die Aktualisierung unmittelbar eingespielt werden.

Wer sich hingegen auf die automatische Systemaktualisierung verlässt, muss unter Umständen bis zu zwei Wochen warten, ehe das Betriebssystem-Update über Nacht geladen und aufgespielt wird. Auf unserem Apple TV war etwa die in der vergangenen Woche ausgegebene Version 17.5 noch nicht installiert. Trotz kontinuierlicher Nutzung, durchgängiger Internetverbindung und aktiven, automatischen Updates nutzte dieses nach wie vor tvOS 17.4.

Eine Sicherheitsaktualisierung scheint Version 17.5.1 nicht mitzubringen, in Apples offizieller Übersicht der „Apple-Sicherheitsupdates und schnelle Sicherheitsmaßnahmen“ tauchen jedenfalls keine Einträge zu den neuen Punktaktualisierungen auf.