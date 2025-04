Der letzte Mac mini mit erweiterbarem RAM fällt bald aus dem Support

Apple führt eine stetig wachsende Liste mit Produkten, für die von offizieller Seite her keinerlei Serviceleistungen und Ersatzteile mehr verfügbar sind. Wenn ihr einen älteren Mac oder auch ein Mobilgerät von Apple besitzt, das hier im Bereich „abgekündigt“ aufgeführt ist, könnt ihr keinen Herstellersupport mehr erwarten.

Die deutsche Version des Support-Dokuments, das diese Auflistung enthält, trägt den Namen „Serviceleistungen für ein Apple-Produkt nach Ablauf der Garantie erhalten“. Allerdings ist Apple hier wie so oft mit einer lokalisierten Anpassung hinterher. Wenn man sich über den aktuellen Stand informieren möchte, muss man auf das in den USA veröffentlichte Originaldokument zurückgreifen.

Als prominente Neuzugänge werden dort jetzt die iPhone-6-Modelle und der im Jahr 2018 veröffentlichte Mac mini aufgeführt. Allerdings ist dieser zunächst nur als „vintage“ klassifiziert, was bedeutet, dass Apple den Verkauf vor mehr als fünf Jahren eingestellt hat. Die Stufe „abgekündigt“ wird erst erreicht, wenn seit der Einstellung mehr als sieben Jahre vergangen sind. Beim Mac mini 2018 handelt es sich um den letzten, mit einem Intel-Prozessor ausgestatteten Computer aus dieser Produktreihe. Apple hat das Gerät mit drei verschiedenen Prozessorvarianten aus der „Coffee Lake“-Serie von Intel verkauft, dem Intel Core i3, i5 oder i7.

RAM-Erweiterung inoffiziell möglich

Beim Mac mini aus dem Jahr 2018 war es übrigens auch schon bei seinem 2014 vorgestellten Vorgänger zumindest offiziell nicht mehr möglich, den Arbeitsspeicher selbst aufzurüsten. Zwar hat Apple für das 2018er-Modell die Möglichkeit angeboten, die RAM-Erweiterung durch eigene Mitarbeiter oder einen autorisierten Servicepartner durchführen zu lassen. Allerdings wurde hierfür ein deutlicher Aufpreis fällig.

Bei ifixit findet sich eine Anleitung für Nutzer, die sich den Eingriff selbst zutrauen. Der Umbau ist hier im Gegensatz zu neueren Modellen immerhin noch möglich, erfordert aber eine ruhige Hand und das passende Werkzeug.

Kein Vergleich zu früheren Apple-Computern

Da fällt uns doch glatt der gute alte PowerMac G3 von Apple ein. Im unten eingebetteten Video ist ab Minute 42:05 zu sehen, wie Steve Jobs die besonders anwenderfreundlichen Erweiterungsoptionen des Rechners vorstellt, und dabei den für das damalige Apple bezeichnenden Satz „We don’t think, design ist just how it looks – we think design is how it works“ fallen lässt.