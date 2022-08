Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht: Neuer Trailer veröffentlicht

Die Ringe der Macht bringt die Zuschauer zurück in eine Ära in der große Mächte geschmiedet wurden, Königreiche zu Ruhm aufstiegen und dem Ruin anheim gefallen sind, ungewöhnliche Helden geprüft wurden, Hoffnung an dem feinsten aller Fäden hing und der größte Schurke, der jemals aus Tolkiens Feder geflossen ist, drohte die Welt mit Dunkelheit zu überziehen.

In gut einer Woche startet auf Prime Video die neue TV-Serie „ Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht “. Amazon legt aus diesem Grund in Sachen Werbung für die Eigenproduktion noch einen Zahn zu und hat ein zweieinhalb Minuten langes und im Vergleich zu den bisherigen Veröffentlichungen vergleichsweise ausführliches Trailer-Video veröffentlicht.

