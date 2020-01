Der erste iPod: In Rekordzeit entwickelt

Patrick Collison sammelt kleine Hintergrundgeschichten zu besonders ehrgeizigen und erfolgreichen Projekten. Auf seiner „Fast Project Page“ findet die Berliner Luftbrücke ebenso Erwähnung wie der Eiffelturm, die Apollo-8-Mission und nicht zuletzt Apples iPod. Dieser fand innerhalb von zehn Monaten den Weg von der Idee ins Verkaufsregal.

Der ehemals bei Apple für die Entwicklung des Players verantwortliche „iPod-Vater“ Tony Fadell hat Collison die Eckdaten rund um die Entwicklung des ersten iPod genannt. Lediglich zehn Monate nach dem ersten Anruf von Steve Jobs bei Fadell war der iPod damals im Handel, eine für heutige Verhältnisse unvorstellbar knappe Entwicklungszeit.

Tony Fadell wurde Ende Januar 2001 mit der Entwicklung des iPod beauftragt. Steve Jobs gab im März 2001 grünes Licht für das Projekt. Im April 2001 wurde ein Auftragshersteller beauftragt, im Oktober 2001 wurde das Produkt angekündigt und im November 2001, etwa 290 Tage nach dem Start, wurde der erste Serien-iPod an die Kunden ausgeliefert.

Auf Twitter lässt Collison noch etwas tiefer in Fadells Nähkästchen blicken, so wurde der zunächst noch namenlose iPod unter dem Codename P68 Dulcimer (ein hölzernes Saiteninstrument) entwickelt. Seinen Arbeitsvertrag über eine Vollzeitanstellung bei Apple erhielt Fadell erst im April, zuvor war er als Berater für Apple tätig und sollte erstmal ausloten, was in diesem Produktbereich überhaupt möglich sei.

iPod-Werbespot aus dem Jahr 2001