Deezer: Songtext-Anzeige auf dem Desktop auch für Free-Nutzer

Deezer bietet Möglichkeit zur Anzeige von Songtexten in der Desktop-App nun auch für Nutzer ohne Abo an. Damit ist Deezer der einzige Musikdienst, der die Songtext-Anzeige in Echtzeit nicht nur für Abonnenten, sondern auch im Rahmen der werbefinanzierten Nutzung bereitstellt.

Deezer zufolge fand die Funktion in den vergangenen Monaten schon deutlich gesteigerten Zuspruch unter Abonnenten und auf Mobilgeräten. Die Zahl der Nutzer der Songtext-Anzeige ist seit Januar um 33 Prozent gestiegen. Der Anbieter verspricht sich mit der erweiterten Freigabe nun einen zusätzlichen Popularitätsschub.

Bereits seit März bietet Deezer für Karaoke-Partys die Möglichkeit, die Songtexte vom Smartphone aus auf einen Fernseher zu „beamen“. Hierzu ist allerdings ein Google Chromecast erforderlich.

Das kostenlose Angebot „Deezer Free“ bietet Zugriff auf die derzeit rund 56 Millionen Songs umfassende Musiksammlung des Dienstes, allerdings nur per Zufallswiedergabe. Deezer Premium bietet zum Monatspreis von 9,99 Euro dann den Standard-Funktionsumfang kostenpflichtiger Musikdienste. Aktuell können Neukunden das Angebot drei Monate lang kostenlos testen.