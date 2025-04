Das Schlosssymbol in der Safari-Adressleiste hat ausgedient

Mit macOS Sequoia 15.4 beziehungsweise dem damit verbundenen Update von Apples Webbrowser Safari auf Version 18.4 ist das kleine Schloss aus der Menüleiste verschwunden. Während dies vermutlich der Großteil der Nutzer gar nicht erst wahrnehmen würde, stellt die Änderung eine Erleichterung für all jene Mac-Besitzer dar, die immer mal wieder versehentlich darauf geklickt haben, wenn sie schnell die Menüleiste aktivieren wollten.

Das direkt neben der Adresse der aktuell im Safari-Fenster geöffneten Webseite angezeigte Schloss stand als Symbol dafür, dass die Internetseite das Protokoll HTTPS verwendet und die Verbindung sicher ist. HTTP steht für „Hypertext Transfer Protocol“, das ist der 1991 eingeführte Standard zur Übertragung von Webseiten. Das zusätzliche „S“ steht für „Secure“ und zeigt an, dass die Daten verschlüsselt und damit auf sichere Weise übertragen werden.

Symbol kann falsches Sicherheitsgefühl vermitteln

Allerdings sagt das Schloss und die Verwendung von HTTPS nichts über die Vertrauenswürdigkeit der besuchten Webseite aus. So verwenden auch die meisten betrügerischen Webseiten das HTTPS-Protokoll, wo die Anzeige des Schlosssymbols Nutzern im schlimmsten Fall ein trügerisches Sicherheitsgefühl vermittelt.

Eine vor vier Jahren von Google durchgeführte Untersuchung hat ergeben, dass nur elf Prozent der Befragten die korrekte Bedeutung des Symbols gekannt haben. In der Folge wurde das Schloss dann komplett aus der Menüleiste von Google Chrome verbannt.

Neues Menü zeigt Infos zur Verbindungssicherheit

Mit dem jüngsten Safari-Update zieht hier nun auch Apple nach. In den Hinweisen zur Version 18.4 lassen Apples Webkit-Entwickler wissen, dass inzwischen mehr als 87 Prozent aller Internetverbindungen über HTTPS erfolgen. Um Missverständnisse zu vermeiden, wurde das Symbol nun aus dem Such- und Adressfeld von Safari entfernt. Auch Apple hat erkannt, dass das Schloss-Symbol ein falsches Gefühl der Vertrauenswürdigkeit erzeugen könnte.

Die Informationen zur Verbindungssicherheit lassen sich in Safari jedoch weiterhin anzeigen. Wenn man als Nutzer den Verbindungsstatus überprüfen will, findet man auf dem Mac im Safari-Menü die neue Option „Details zur Verbindungssicherheit…“. Auf iOS-Geräten versteckt sich dieser Menüpunkt im erweiterten Seitenmenü. Als Nutzer hat man in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit, erweiterte Informationen wie den Aussteller des Zertifikats und dessen Gültigkeit abzurufen.