Das kommt im September auf Paramount+

Der aktuelle Monat hat zwar eben erst begonnen, Paramount+ gibt uns allerdings schon einen Ausblick auf seine Neuzugänge im September. Unten seht ihr alle für September angekündigten neuen Serien und Filme. Wer nochmal nachsehen will, was im August alles neu im Programm des Videodienstes zu sehen ist, wirft einen Blick auf diese Übersicht.

Paramount+ ist im Moment vor allem auch von daher interessant, dass man den regulär 7,99 Euro pro Monat teuren Videodienst ein Jahr lang kostenlos nutzen kann, wenn man sich für ein Jahresabo von waipu.tv Perfect Plus zum zeitlich befristeten Sonderpreis von 60 Euro entscheidet. Allein waipu.tv Perfect Plus schlägt normalerweise schon mit 12,99 Euro pro Monat zu Buche.

Stella. Ein Leben.

Ab 13. September – Drama (Film)

Die junge Stella Goldschlag träumt von einer strahlenden Karriere als Swing-Sängerin am Broadway. Sie sehnt sich nach Glück und Anerkennung. Doch Stella ist Jüdin und lebt im nationalsozialistischen Berlin. Nachdem sie zusammen mit ihren Eltern untertauchen muss, steigt sie in eine Passfälscher-Gruppe ein, um ihr Leben und das ihrer Eltern zu retten. Als sie in die Fänge der Gestapo gerät, verwandelt sich ihr Leben von dem eines Opfers in das einer Täterin. Inspiriert von wahren Begebenheiten.

Tulsa King

Ab 15. September – Staffel 2 – 10 Episoden

In der zweiten Staffel bauen Dwight (Stallone) und seine Crew weiter ihr wachsendes Imperium in Tulsa auf. Als sie gerade ihren Weg gefunden haben und alles läuft, stellen sie fest, dass sie nicht die Einzigen sind, die ihren Anspruch geltend machen wollen: Angesichts der Bedrohung durch die Mafia von Kansas City und einem mächtigen Geschäftsmann kämpft Dwight darum, seine Familie und seine Crew zu schützen und gleichzeitig den Überblick über all seine Geschäfte zu behalten. Zudem hat er noch eine unvollendete Angelegenheit in New York zu erledigen.

Nothin' But a Good Time: The Uncensored Story of '80s Hair Metal

Ab 18. September – Staffel 1 – 3 Episoden

„Nothin’ But a Good Time“ basiert auf dem hochgelobten Buch der angesehenen Rockjournalisten Tom Beaujour und Richard Bienstock und ist eine limitierte Doku-Serie, die ein frisches und schockierend aufschlussreiches Licht auf die Glam-Rock- und Hair-Metal-Explosion der 80er Jahre wirft.

RuPaul's Drag Race: Global All Stars

Ab 20. September – Staffel 1 – 12 Episoden

„RuPaul’s Drag Race: Global All Stars“ kommt nach Deutschland, Österreich und der Schweiz – und damit eine legendäre Besetzung! Zwölf Fanlieblinge aus aller Welt werden ihr Land vertreten und es geht um nicht weniger als den Titel „Queen of the Mothertucking World“ und ein Preisgeld von 200.000 US-Dollar.

Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles

Ab 27. September – Staffel 1 – 6 Episoden

„Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles“ erzählt von den Abenteuern der vier Lieblings-Pizzahelden Leo, Raph, Donnie und Mikey, die aus den Abwasserkanälen in den Straßen von New York City auftauchen, um die Schurken, die in den Schatten des Big Apple lauern, zu besiegen. Doch nicht nur neue Gefahren drohen, auch das Teenagerleben der Vier sorgt für eine Menge Widrigkeiten.

Rubble & Crew

Ab 27. September – Staffel 2 – 6 Episoden

Rubble zieht mit seiner Familie von Bauhunden in die nahe gelegene Stadt Builder Cove, wo sie leben, spielen und alles bauen, was die Gemeinde braucht.

Apartment 7A

Ab 28. September – Drama/Horror/Mystery (Film)

Die ehrgeizige Tänzerin Terry Gionoffrio träumt von Ruhm und Reichtum in New York City. Nach einer schweren Verletzung wird sie von einem wohlhabenden älteren Ehepaar im luxuriösen Bramford Building aufgenommen. Als ihr Mitbewohner und einflussreicher Broadway-Produzent ihr eine neue Chance auf Ruhm bietet, scheint es, als würden all ihre Träume endlich in Erfüllung gehen. Doch nach einer Nacht, an die sie sich nicht mehr vollständig erinnern kann, wird sie mit beunruhigenden Umständen konfrontiert. Terry muss die Opfer, die sie für ihre Karriere zu bringen bereit ist, überdenken, als sie entdeckt, dass nicht nur in Apartment 7A, sondern auch in Bramford selbst das Böse wohnt.