Paramount+ – Neue Filme und Serien im März

Paramount+ hat die im kommenden Monat anstehenden Neugänge für sein Film- und Serienprogramm veröffentlicht. Insgesamt werden im März zehn neue Filme und Serienstaffeln ins Angebot des Streaming-Anbieters aufgenommen.

Wir wollen an dieser Stelle aber auch nochmal auf die Tatsache hinweisen, dass Abonnenten von Paramount+ jetzt Streaming-Zugriff auf alle sieben Filme der Mission-Impossible-Reihe haben. Seit wenigen Tagen steht mit „Mission: Impossible – Dead Reckoning“ auch die neueste Episode der Action-Serie um den von Tom Cruise gespielten Agenten Ethan Hunt bereit. Wer mag kann darüber hinaus auch die restlichen sechs Filme der bereits 1996 gestarteten Filmreihe über Paramount+ abrufen.

Die Neuerscheinungen bei Paramount+ im März:

Dora: Sag „Hallo“ zum Abenteuer

Ab 1. März

Dora ist die berühmteste Entdeckerin der Welt! Begleite sie und all ihre Freunde zu brandneuen, magischen Abenteuern im Regenwald!

In Bloom

Ab 1. März

Begeben Sie sich auf eine fesselnde Reise durch 5 fesselnde Kurzfilme, die sich mit der Komplexität der Geschlechterproblematik befassen und Charaktere begleiten, die an der Schwelle zu einem lebensbestimmenden Moment stehen, sei es ein erster oder ein letzter, sei es durch Wahl oder durch die Umstände.

Good Burger 2

Ab 8. März

Die mit Spannung erwartete Filmfortsetzung folgt Dexter Reed (Kenan Thompson) und Kassierer Ed (Kel Mitchell), die sich nun im Fast-Food-Restaurant Good Burger mit einer urkomischen neuen Gruppe von Angestellten wiederfinden.

FBI International

Staffel 2b – ab 14. März

Das International Fly Team des Federal Bureau of Investigation mit Sitz in Budapest ist weltweit unterwegs, um Bedrohungen gegen amerikanische Bürger aufzuspüren und zu neutralisieren, wo auch immer sie sich befinden.

Ink Master

Staffel 15 – ab 20. März

15 neue Künstler nehmen an dem ultimativen Tattoo-Wettbewerb teil. Unter der Moderation von Joel Madden treten die Künstler in zermürbenden Flash-Challenges und kreativen Eliminations-Tattoos gegeneinander an, in der Hoffnung, 250.000 Dollar und den Titel des INK MASTERs zu gewinnen.

A Bloody Lucky Day

Staffel 1 – ab 28. März

Oh Taek ist ein vom Pech verfolgter Taxifahrer, der eine . Als er sich bereiterklärt, einen mysteriösen Mann namens Geum Hyuk-soo gegen einen exorbitanten Preis in eine weit entfernte Stadt zu fahren, widerfährt ihm untypische Glückssträhne. Als der Fahrgast sich allerdings als Serienmörder entpuppt, der grausame Verbrechen in seiner Vergangenheit gesteht sowie andere Menschen auf der Autobahn ermordet, muss der Taxifahrer mit seinem Verstand spielen, um sicherzustellen, dass seine Glückssträhne nicht tödlich endet.

Behind the Music

Staffel 2 – ab 28. März

Die bahnbrechende Musikdokumentationsserie kehrt mit mehreren neuen Episoden und dem Besten aus dem Tresor zurück: mit Künstlerinterviews, einer kreativen Auffrischung und einem neu gestalteten visuellen Stil – neu gemastert und für das heutige Publikum aktualisiert.

PAW Patrol

Staffel 10 – Ab 29. März

PAW Patrol folgt den Abenteuern des 10-jährigen Ryder und seinem Rudel von 6 einzigartig talentierten, gut ausgerüsteten und sehr liebenswerten Rettungshunden. Im Lookout auf einem Hügel über der Adventure Bay leben, spielen und retten Ryder und die Paw Patrol oft den Tag!

PAW Patrol: Der Mighty Kinofilm

Ab 29. März

Als ein magischer Meteor in Adventure City landet, verleiht er den PAW Patrol-Welpen Superkräfte und verwandelt sie in die MIGHTY PUPS! Aber sie stehen vor ihrer bisher größten Herausforderung, als der Erzrivale Humdinger aus dem Gefängnis ausbricht und sich mit Victoria Vance, einer verrückten Wissenschaftlerin, zusammentut, um die Superkräfte für sich selbst zu stehlen.

Rückkehr der Thundermans

Ab 31. März

Die Thundermans sind zurück. Allerdings müssen sie nach Hiddenville zurückkehren, nachdem sie durch ein Missgeschick ihrer Pflichten als Verbrechensbekämpfer beraubt wurden. Während Hank und Barb die Rückkehr der Familie in ihr altes Zuhause genießen und Billy und Nora sich auf ein normales Highschool-Leben freuen, sind Max und Pheobe fest entschlossen, ein böses Komplott zu vereiteln und ihren Superheldenstatus wiederzuerlangen.