Das kommt im August 2024 neu zu Disney+

Nach Prime Video und Netflix hat uns jetzt auch Disney+ die Liste mit seinen Neuzugängen für den kommenden Monat zugesteckt. Abonnenten des Videodienstes dürfen sich im August auf insgesamt 16 neue Filme und Serienstaffeln freuen.

Im August gehen gleich zwei der beliebtesten Serien auf Disney+ mit neuen Staffeln in die nächste Runde: Die dritte Staffel von FX „The Bear: King of the Kitchen“ begleitet Carmen „Carmy“ Berzatto und sein Team dabei, wie sie alles tun, um ihren Sandwich-Shop, der sich in ein Lokal der Spitzenklasse verwandelt hat, auf das höchste Niveau zu heben, während sich Charles, Oliver und Mabel in der vierten Staffel von „Only Murders in the Building“ auf die Reise nach Los Angeles machen, wo ein Hollywood-Studio einen Film über den Only Murders-Podcast vorbereitet.

Ab 2. August:

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi: Shorts – Staffel 2 (Star Wars)

– Staffel 2 (Star Wars) Planet der Affen: New Kingdom (20th Century Studios Original Movie)

Regisseur Wes Ball haucht mit diesem Action-Abenteuer-Spektakel von 20th Century Studios diesem globalen, epischen Franchise neues Leben ein. In einer Welt Jahrzehnte nach Caesars Herrschaft, leben die Affen als dominierende, in Harmonie lebende Spezies und die Menschen führen nur noch ein Schattendasein. Während ein neuer, tyrannischer Affenanführer sein Imperium aufbaut, begibt sich ein junger Affe auf eine erschütternde Reise, die ihn dazu bringt, alles, was er über die Vergangenheit wusste, in Frage zu stellen und Entscheidungen zu treffen, die nicht nur die Zukunft der Affen, sondern auch die der Menschen bestimmen werden.

Ab 4. August:

Mission: Yozakura Family – Neue Folgen der 1. Staffel (Star) (OV/UT)

Ab 7. August:

The Zone: Survival Mission – Staffel 3 (Star) (OV/UT)

Ab 8. August:

Are You Sure?! – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

Ab 14. August:

Abbott Elementary – Neue Folgen der 3. Staffel (Star)

– Neue Folgen der 3. Staffel (Star) The Tyrant – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

– Staffel 1 (Star) (OV/UT) Hell Below – Krieg unter Wasser – Staffel 1-3 (National Geographic)

– Staffel 1-3 (National Geographic) Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi – Staffel 2 (Star Wars)

– Staffel 2 (Star Wars) FX’s „The Bear: King of the Kitchen“ – Staffel 3 (Star)

Die preisgekrönte Serie „The Bear“ von FX handelt von Essen, Familie und dem Irrsinn des Alltagstrotts. Im Restaurantgeschäft, in dem jeder Tag wie ein aussichtsloser Kampf erscheint, verlangt sich Carmy mehr ab als je zuvor und erwartet Höchstleistungen von seiner Crew, die ihr Bestes tut, um mit seiner heftigen Energie mitzuhalten. Das Streben nach kulinarischen Spitzenleistungen katapultiert sie in neue Höhen und stellt die Beziehungen, die das Restaurant zusammenhalten, auf die Probe.

Ab 19. August:

OceanXplorers – Geheimnisse der Ozeane (National Geographic)

Ab 21. August:

Selenkay – Staffel 1 (Disney) (OV/UT)

– Staffel 1 (Disney) (OV/UT) Marvel Superhelden Abenteuer – Staffel 2-4 (Marvel)

Ab 23. August:

The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat (Star) (OV/UT)

Ab 27. August:

Only Murders in the Building – Staffel 4 (Star)

In der vierten Staffel von „Only Murders in the Building“ beschäftigt sich unser Amateur-Podcasting-Trio mit den schockierenden Ereignissen am Ende der dritten Staffel um Charles‘ Stunt-Double und Freundin Sazz Pataki. Die Frage, ob sie oder Charles das beabsichtigte Opfer war, führt die drei bis nach Los Angeles, wo ein Hollywood-Studio einen Film über den Only Murders-Podcast vorbereitet. Während Charles, Oliver und Mabel zurück nach New York rasen, begeben sie sich auf eine noch epischere Reise – sie durchqueren den Innenhof ihres Gebäudes, um in das verdrehte Leben der Bewohner des Arconia West Towers einzutauchen.

Ab 28. August: