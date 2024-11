Das Jahr des iPad mini: Wenige aber wichtige Neuerungen

Nach drei Jahren des Wartens hat Apple im vergangenen Monat endlich das iPad mini der 7. Generation vorgestellt und das mit Abstand kleinste Tablet im eigenen Portfolio weiter verfeinert.

iPad mini: Erst mit Apple Pencil Pro und Smart Folio komplett

Das iPad mini selbst hat seit 12 Jahren einen Platz in Apples Lineup, wurde für viele Anwender jedoch erst durch die umfangreiche Neugestaltung im Jahr 2021 zu einer der attraktivsten Optionen in Apples breit aufgestelltem iPad-Angebot aus iPad Pro, iPad Air, iPad und iPad mini.

Damals avancierte das kompakte Tablet mit seinem neuen Hardware-Design zu einem der beliebtesten Geräte an Schulen und Unis – trotz des geforderten Verkaufspreises und nicht etwa wegen diesem Preis. Die langen Pausen zwischen den Geräte-Generationen ließen allerdings schon häufiger Zweifel daran aufkommen, ob das iPad mini überhaupt noch einen festen Platz in Apples Strategie hat.

Während sich andere Produktfamilien, insbesondere das iPhone, jährlich über umfangreiche Hardware-Updates und aufwendige Bühnenpräsentationen freuen können, hielt sich Apple beim iPad mini stets zurück. Selbst die Einführung des neuen iPad mini wurde lediglich in einer Pressemitteilung abgehandelt. Dabei bleibt das Gerät, das mit seiner Größe und Mobilität überzeugt, für viele Nutzer die erste Wahl – uns eingeschlossen.

Wenige aber wichtige Neuerungen

Mit dem iPad mini der 7. Generation aktualisiert Apple das kleinste Tablet im Sortiment in mehreren Bereichen, konzentriert sich jedoch vor allem auf die Innereien des Gerätes und tastet das Hardware-Design nicht an. Die Neugestaltung des mini vor drei Jahren hat sich bewährt. Zu den relevanten Verbesserungen gehören:

Apple Pencil Pro-Unterstützung

Während der Vorgänger nur den Apple Pencil der 2. Generation unterstützte, kann das neue iPad mini nun mit dem Apple Pencil Pro verwendet werden, was vor allem Künstlern und kreativen Nutzern neue Möglichkeiten bietet.

Der verbesserte Eingabestift bietet mehrere neue Funktionen, zu denen die Druck- und Neigungssensitivität gehören, sowie Funktionen wie Apples Schwebefunktion, die Druck- und Rotationserkennung, aber auch haptisches Feedback. Neuerungen, die nicht vom iPad mini selbst ausgehen, dieses aber spürbar für Nutzer aufwerten, die die Texteingabe am liebsten ohne Tastatur vornehmen oder das Tablet viel zum Skizzieren und Zeichnen einsetzen.

Jetzt auch mit Schwebefunktion: Das iPad mini unterstützt den Apple Pencil Pro

A17 Pro-Chip für mehr Leistung

Auch das Hardware-Upgrade von Apples A15 auf den A17 Pro-Prozessor ist mehr als nur eine Fußnote. Mit einer um 25 Prozent gesteigerten CPU- und GPU-Leistung ist das mini nicht nur für alltägliche Aufgaben, sondern inzwischen auch für grafikintensive Anwendungen gerüstet. Kreative Apps wie Procreate profitieren ebenso wie Spiele, die auf höhere Grafikleistung angewiesen sind.

Apple selbst verweist zwar immer wieder darauf, dass der Performance-Schub auch Apple Intelligence zugutekommen soll, doch bis sich dieses Versprechen auf seine Richtigkeit bewerten lässt, bleibt uns aber fast noch ein halbes Jahr Zeit.

Bis dahin dürfen jedoch Verbesserungen im Praxiseinsatz wahrgenommen werden, wie sie etwa in Grafik-Anwendungen sichtbar werden. Vor allem rechenintensive Funktionen wie die Funktionen „Entrauschen“ und „Super Resolution“ in Adobe Lightroom, aber auch die Bildmanipulationen in den Affinity-Apps, profitieren vom Leistungsplus, das die Akkulaufzeit nicht beeinträchtigt. Auch das neue iPad mini kommt auf zehn Stunden im Dauereinsatz.

E-Paper-Zwerg: Das kleine Display stört beim Lesen nicht

Weitere Hardware-Anpassungen

Wir haben die Unterschiede zum Vorgänger bereits im Detail zusammengefasst. Neue Farben, ein schnellerer USB-C-Anschluss, verbesserte WLAN- und Bluetooth-Chips (das iPad mini funkt jetzt mit Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3) und der Wechsel von physischer SIM auf integrierte eSIM machen das kompakte Tablet zukunftsfähiger.

iPad mini 2024: Das sind die Unterschiede zum Vorgänger

Auch das Kamera-Modul wurde überarbeitet, wenn auch nur moderat. Diese Updates sorgen dafür, dass sich das Gerät nicht mehr anfühlt, als würde es seit drei Jahren unverändert in den Regalen der hiesigen Apple-Filialen auf Käufer warten. Das neue iPad mini ist noch warm und lässt die Tüte von innen beschlagen – wie frische Brötchen beim Bäcker.

Das iPad mini ist auch ein hervorragender Videoplayer

Für wen lohnt sich das Upgrade?

Für Besitzer älterer iPad mini-Generationen, insbesondere des Modells von 2019 oder früher, ist jetzt der beste Zeitpunkt für ein Hardware-Upgrade gekommen. Das neue iPad mini bietet in nahezu allen Bereichen klare Verbesserungen, behält die gewohnte Touch-ID-Entsperrung bei und dürfte sich wohl wieder bis 2027 gedulden müssen, ehe Apple dem iPad mini die nächste Frischzellenkur zugutekommen lässt.

Der A17 Pro-Chip ist zudem Grundvoraussetzung für Apple Intelligence. Noch lässt Apples KI-Offensive zwar auf sich warten, allerdings ist davon auszugehen, dass die zahlreichen KI-Funktionen Cupertinos in den nächsten Jahren eine zentrale Rolle in Apples Ökosystem spielen werden.

20 cm ×13,5 cm: Das iPad mini passt problemlos in die Jackentaschen

Das Jahr des iPad mini

Damit macht Apple die kommenden zwölf Monate unserer Meinung nach zum Jahr des iPad mini. Wer bislang noch keines der ultrakompakten Tablets gekauft hat, der sieht sich dem besten Zeitpunkt für einen Einstieg in die jackentaschentaugliche Kategorie konfrontiert. Mini-Fans, die bereits wissen, was sie vom kleinsten iPad erwarten können, freuen sich über eine Modernisierung des Maschinenraums.

Die kompakte Größe bleibt das wichtigste Alleinstellungsmerkmal, mit dem A17 Pro und dem Apple Pencil Pro erhält das mini sinnvolle Verbesserungen.

Das Jahr 2024 markiert zwar kein Comeback des mini als Star der Tablet-Reihe, macht es aber wieder zu einer relevanten Wahl für die anvisierten Zielgruppen: Nutzer, die Wert auf Mobilität, Kompaktheit und solide Leistung legen.