Dark Noise: Geräusche-Baukasten für iOS 14 optimiert

Die iOS-Anwendung Dark Noise, ein mit iPhone und iPad kompatibler Universal-Download des Entwicklers Charlie Chapman, steht bereits seit dem Wochenende in Version 2.1 zum Download im App Store bereit und bewirbt sich (zurecht) als „optimiert für iOS 14“ um euer Erspartes.



Die hervorragend bewertete 7-Euro-Applikation versorgt euch mit zahlreichen Hintergrundgeräuschen, die zum Arbeiten, zum Einschlafen oder schlicht gegen den Lärm auf der täglichen Pendler-Strecke eingesetzt werden können.

Unter den mehr als 40 Geräuschen, die sich übrigens auch per AirPlay auf entfernten Lautsprechern wiedergeben lassen, sind zahlreiche Regen-, Wetter-, Donner- und Wasserklänge, doch auch wer auf der Suche nach Natur- oder Alltagssounds ist, kann sich über Vögel, Frösche, Katzen, Grillen, Haarföne, MikrowellenStaubsauger und Ventilatoren freuen.

Klänge lassen sich miteinander kombinieren

Die Klänge lassen sich einzeln starten, können aber auch miteinander kombiniert, im Pegel angepasst und sich so zu eigenen Kompositionen zusammenstellen lassen.

Neu in Ausgabe 2.1 sind unter anderem unterschiedlich große Homescreen-Widgets, die den Direktzugriff auf die persönlichen Klangfavoriten zulassen, ein neuer Sleep-Timer und eine verbesserte Siri-Unterstützung. Letztgenannte bietet nach dem Sprachkommando nun mehrere Sounds zur Auswahl an.

Die neue Version der Abo-freien Geräuschkulisse stellt sich im eingebetteten Video vor und bietet euch zahlreiche Funktionen an, die durchblicken lassen, dass Chapman viel Herzblut in seinen Download hat fließen lassen. So könnt ihr das Icon der App wechseln, euch zwischen mehreren Themes entscheiden, Schnell-Aktionen direkt vom Homescreen-Icon aus ausführen und euch an animierten Klang-Icons erfreuen.

Dark Noise ist eine liebevoll gepflegte Indie-App zum Einmalkauf – eine Gattung, die nur noch wenige Vertreter im App Store zählt.